“Será viral” | México pierde certificación contra el sarampión: ¿qué falló?
| 21:06 | Juan Rivas | Uno TV
La baja vacunación y los contagios sostenidos ponen en riesgo la salud pública; especialistas explican cómo recuperar el control.
México perdió su certificación internacional por eliminar la transmisión endémica del sarampión. La baja cobertura de vacunación, los esquemas incompletos y la transmisión sostenida del virus reabren el debate sobre las fallas en la prevención.
En “Será Viral“, el Dr. Alejandro Macías, infectólogo, y el Dr. Jorge Baruch, especialista en políticas de salud global, analizan qué provocó este retroceso, cuáles son las responsabilidades de las autoridades sanitarias y qué medidas se necesitan para detener los contagios y recuperar el control de la enfermedad.
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