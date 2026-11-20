México perdió su certificación internacional por eliminar la transmisión endémica del sarampión. La baja cobertura de vacunación, los esquemas incompletos y la transmisión sostenida del virus reabren el debate sobre las fallas en la prevención.

En “Será Viral“, el Dr. Alejandro Macías, infectólogo, y el Dr. Jorge Baruch, especialista en políticas de salud global, analizan qué provocó este retroceso, cuáles son las responsabilidades de las autoridades sanitarias y qué medidas se necesitan para detener los contagios y recuperar el control de la enfermedad.

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