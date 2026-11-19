Vladimir Putin, Xi Jinping y Donald Trump. Foto: AFP

Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, adoptaron una Declaración de Paz con cuatro compromisos para fortalecer la seguridad internacional, entre ellos, reducir el riesgo generado por las armas nucleares. El acuerdo se alcanzó durante la reunión trilateral celebrada en Shenzhen, China.

El documento establece acuerdos para promover reformas en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, defender el respeto a las inmunidades de funcionarios estatales y reducir los riesgos de una guerra nuclear.

La reunión, considerada histórica por ser el primer encuentro trilateral entre los mandatarios de las tres potencias, tuvo como eje el mantenimiento de la estabilidad estratégica y la seguridad internacional.

De acuerdo con la declaración publicada por la Casa Blanca y el Ministerio de Asuntos Exteriores de China, los tres gobiernos se comprometieron a mantener la cooperación y el diálogo ante los desafíos internacionales.

U.S.-Russia-China Heads of State Declaration toward Peacehttps://t.co/Nt70s3yGLj — The White House (@WhiteHouse) November 19, 2026

Los cuatro compromisos de Trump, Putin y Xi

La declaración conjunta contempla cuatro temas centrales:

Reforma de la ONU: Estados Unidos, Rusia y China buscarán fortalecer el organismo para que responda con mayor eficacia a los desafíos mundiales y preserve la paz y la seguridad internacionales .

. Cooperación energética: Los tres países planean aumentar la producción y el suministro de productos petrolíferos refinados, además de mantener flujos energéticos estables.

Corte Penal Internacional: Los mandatarios destacaron la importancia de respetar el consentimiento de los Estados y las inmunidades de sus funcionarios, y señalaron que la CPI no debe abusar de su jurisdicción.

Seguridad nuclear: Reafirmaron que una guerra nuclear no se puede ganar y nunca debe librarse. También acordaron dialogar para reducir los riesgos nucleares y prevenir la proliferación de estas armas.

Los líderes destacan la responsabilidad de las potencias nucleares

Durante el encuentro, Donald Trump destacó que Estados Unidos, Rusia y China tienen una posición privilegiada para discutir la reducción de las armas nucleares en el mundo y disminuir las posibilidades de que sean utilizadas.

El mandatario estadounidense también señaló la importancia de mantener conversaciones con países con los que existen diferencias, al considerar que el diálogo permite buscar soluciones a los problemas internacionales.

Xi Jinping calificó el encuentro como una reunión histórica y destacó la importancia de preservar la paz mundial y promover la estabilidad en las relaciones entre las grandes potencias.

Vladimir Putin, en tanto, señaló que las tres naciones tienen una responsabilidad compartida en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.

🇷🇺🇨🇳🇺🇸 #HistoricMoment: The Leaders of Russia, China & the US begin trilateral talks on the sidelines of the 33rd #APEC Summit



📍 Shenzhen, 19 November 2026



📹 © https://t.co/TI5F0ZcJbY pic.twitter.com/7WlR5etG2d — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) November 19, 2026

Los mandatarios cuestionan las facultades de la Corte Penal Internacional

La postura de los tres gobiernos frente a la Corte Penal Internacional (CPI) también destaca por el contexto de las investigaciones y procedimientos que involucran a funcionarios de sus países.

En el caso de Rusia, la CPI emitió en marzo de 2023 una orden de arresto contra Vladimir Putin por presuntos crímenes de guerra relacionados con la deportación y el traslado ilegal de niños ucranianos desde territorios ocupados por Rusia.

El posicionamiento de los tres mandatarios sobre las inmunidades de funcionarios estatales cobra relevancia ante este antecedente y el debate sobre los alcances de la jurisdicción de los organismos internacionales.

La declaración no establece acuerdos para terminar las guerras en Ucrania e Irán

Pese al anuncio de la Declaración de Paz, el documento no contempla medidas específicas para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania ni al conflicto en Irán.

Ambos escenarios formaron parte de las conversaciones entre los mandatarios. Trump señaló que habló con Putin sobre la guerra en Ucrania y que también abordarían otros problemas internacionales.

Sin embargo, la declaración conjunta se concentró en los compromisos de cooperación entre las tres potencias, sin establecer mecanismos, fechas o condiciones para resolver esos conflictos.

El encuentro ocurre tras la expiración del tratado Nuevo START

La reunión también se llevó a cabo en un contexto de preocupación por la seguridad nuclear, luego de que en febrero de 2026 expirara el tratado Nuevo START, que establecía límites a los arsenales nucleares estratégicos de Estados Unidos y Rusia.

La expiración del acuerdo dejó sin vigencia el último tratado bilateral de control de armas nucleares estratégicas entre ambas potencias.

Aunque la declaración representa un compromiso para mantener conversaciones sobre los riesgos nucleares, no establece nuevos límites a los arsenales ni un calendario para negociar un tratado de desarme.

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