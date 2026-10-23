Fuerte video muestra escenas del penal de Mazatlán tras riña con saldo de 12 muertos

Video revela estragos de riña en penal de Mazatlán. Foto: Getty/Cuartoscuro

Un video difundido en redes sociales muestra los estragos al interior del Centro Penitenciario El Castillo, en Mazatlán, Sinaloa, tras la riña registrada el jueves 8 de octubre de 2026, que dejó un saldo de 12 personas muertas, entre ellas un niño de de dos años, y 16 heridas, de acuerdo con información de las autoridades estatales.

En la grabación se observa a personas tendidas en el suelo, algunas con lesiones visibles, mientras elementos de seguridad y personal de emergencia recorren los pasillos y brindan atención a los heridos.

Advertencia: el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción.

Video muestra a personas heridas dentro del penal de Mazatlán

Durante el recorrido captado en video se observa a personas tendidas en diferentes áreas del centro penitenciario, mientras elementos del Ejército Mexicano y otros cuerpos de seguridad participan en las labores de atención.

La grabación también muestra el uso de camillas para trasladar a algunas personas lesionadas. En distintos puntos aparecen equipos de emergencia y personal que atiende a los afectados tras el enfrentamiento.

Entre las corporaciones que acudieron al penal se encontraban elementos de la Guardia Nacional, Ejército Mexicano, Policía Estatal, equipo de Bomberos Veteranos de Mazatlán y las Fuerzas Armadas, además de equipos de emergencia.

¿Qué pasó en el penal El Castillo de Mazatlán?

El jueves 8 de octubre de 2026 se registró una riña en el Centro Penitenciario El Castillo, ubicado en Mazatlán, Sinaloa. De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública estatal, el enfrentamiento dejó 12 personas muertas y 16 heridas.

Entre las víctimas mortales se encontraban nueve personas privadas de la libertad y un niño de dos años que murió tras la riña durante una visita familiar.

Las 16 personas lesionadas fueron trasladadas para recibir atención médica, según el reporte de las autoridades estatales.

Tras los hechos, elementos de seguridad y equipos de emergencia acudieron al centro penitenciario para atender a los heridos y controlar la situación.

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