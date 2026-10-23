¿Quién es David Klenerman, premiado con el Princesa de Asturias por hallazgos sobre secuenciación del ADN y COVID-19?

El científico cuenta con una amplia trayectoria. Foto: AFP

David Klenerman, Shankar Balasubramanian y Pascal Mayer recibieron el Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2026 por desarrollar tecnologías que transformaron la secuenciación del ADN, al reducir el tiempo y los costos necesarios para analizar información genética. Sus aportaciones impulsaron avances en el diagnóstico clínico, la medicina personalizada y la investigación de enfermedades, además de contribuir a identificar el virus que causó la pandemia de COVID-19.

Durante la ceremonia de la edición 46 de los Premios Princesa de Asturias, celebrada este viernes 23 de octubre, en Oviedo, España, se destacó que los avances de los tres investigadores permitieron convertir un procedimiento que antes era largo y costoso en una herramienta más rápida y accesible para laboratorios y centros médicos.

La presentadora recordó que las tecnologías desarrolladas por los científicos han tenido aplicaciones en campos como la biología, la medicina forense y la ecología; también señaló que el proceso de selección de los galardones recibió 305 candidaturas procedentes de 58 nacionalidades, respaldadas por cerca de 4 mil instituciones.

¿Quién es David Klenerman y cómo ayudo su trabajo sobre la secuenciación del ADN durante la pandemia?

Foto: AFP

David Klenerman es un químico británico nacido en Londres en septiembre de 1959, estudió química en la Universidad de Cambridge y posteriormente realizó una estancia de investigación en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. En 1994 regresó a Cambridge, donde desarrolló buena parte de su carrera científica y coincidió con Shankar Balasubramanian.

Regresó al Reino Unido en 1987 para trabajar en BP Research hasta que se incorporó, en 1994, al departamento de Química de Cambridge, como profesor de Química biofísica y actualmente ocupa la cátedra Royal Society de Medicina Molecular; cabe destacar que fue nombrado sir por la reina Isabel II en 2019. Entre otros premios ha recibido el Interdisciplinary Award de la Royal Society of Chemistry (Reino Unido, 2007), el Millennium Technology Prize (Finlandia, 2020) y el premio Breakthrough in Life Sciences (EE. UU., 2022).

Si bien la aportación de Klenerman permite secuenciar el ADN para facilitar el estudio de enfermedades genéticas, cáncer e infecciones; esta herramienta fue de gran utilidad durante la pandemia de COVID-19, pues la secuenciación permitió identificar con rapidez el SARS-CoV-2 y estudiar sus cambios genéticos, información que ayudó a desarrollar herramientas de diagnóstico y a dar seguimiento a la aparición de nuevas variantes.

La Fundación Princesa de Asturias destacó que el desarrollo de estas técnicas fue importante para que la comunidad científica pudiera estudiar el virus y contribuir a la respuesta sanitaria. La secuenciación no creó por sí sola las vacunas, pero sí formó parte de los avances científicos que hicieron posible conocer el patógeno y responder a la emergencia.

Actualmente, estas herramientas también permiten investigar como se mencionaba enfermedades raras, estudiar alteraciones genéticas relacionadas con el cáncer y avanzar hacia tratamientos personalizados, de acuerdo con las características de cada paciente.

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