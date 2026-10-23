Gala Montes vuelve a la música tras polémicas en La Casa de los Famosos y con su madre: así suena “LA MALA”

Gala Montes vuelve a la música tras polémica en La Casa de los Famosos. Cuartoscuro

Gala Montes retomó su carrera musical este viernes tras su breve participación en “La Casa de los Famosos 2026“, que terminó de manera anticipada y desató una serie de polémicas que llegaron hasta su salida de “Malinche El Musical“.

La actriz y cantante lanzó oficialmente la canción “LA MALA“, cuya portada muestra a una niña pequeña cargada por una mujer adulta que tiene la cara recortada de la fotografía, en una posible alusión a la relación con su madre Crista Montes, con quien ha sostenido una disputa legal reciente por su nombre artístico.

Letra de “LA MALA” de Gala Montes

“LA MALA” salió en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify y YouTube, este viernes 23 de octubre. Cabe destacar que este es el primer sencillo del álbum “La hija de Nadie“, de la propia Gala Montes.

Yo soy la mala

La villana de tu historia mal contada

La histérica

La loca y la traumada

Esa misma que algún día no amabas Y tú eres

El héroe indefenso de este cuento

Tan perfecto, tan amable y tan sincero

Qué difícil es de ti que aguantaste tanto tiempo Y es tan injusto

Como cuentas los detalles de nosotros

¿Cómo envuelves a la gente a tu antojo?

Y hoy me doy cuenta que esto siempre estuvo roto

Y es tan injusto

Como me odias por motivos incorrectos

Y reflеjas en mí todos tus defectos

Y al final tе salió perfecto el cuento Ya entendí que no, tú no vas a cambiar

Ya para qué llorar

Sé que pasará

Que ya fue tiempo atrás

Pero aún me duele igual por qué Fue tan injusto

Cómo me odias por motivos incorrectos

Y reflejas en mí todos tus defectos

Y hoy me doy cuenta que esto siempre estuvo roto

Y es tan injusto

Como me odias por motivos incorrectos

Y reflejas en todos tus defectos

Y al final te quedó perfecto el cuento Me doy cuenta

Que esto siempre

Estuvo roto “LA MALA”, de Gala Montes

La cantante mexicana compartió un mensaje a sus seguidores que acompaña a la canción en YouTube: “Y pensar que hubo un tiempo en el que creí que nunca iba a poder contar mi historia“.

“Gracias por estar aquí. Lo más bonito de todo esto es saber que no estoy sola. Ahora quiero preguntarles algo… ¿Alguna vez alguien que les hizo daño terminó haciéndose la víctima?“, compartió en la plataforma de videos.

¿Un mensaje a Crista Montes?

La portada de “LA MALA” muestra a una niña pequeña que se asemeja a Gala Montes siendo cargada por una mujer adulta cuyo rostro no se alcanza a ver, pues parece haber sido rasgada en la fotografía.

Debajo del lugar en el que debería estar el rostro de la mujer, aparece un paisaje en tonos rosados y morados en donde están dos personas corriendo; dicha imagen también es la nueva foto de perfil de la artista en redes sociales.

LA MALA

YA DISPONIBLE 🖤🖤🖤🖤

Vayan a escucharla ‼️‼️‼️‼️‼️

https://t.co/EXY9pNCL3m pic.twitter.com/0rMgLuJjb5 — lahijadenadie (@GalaMontes2) October 23, 2026

Gala Montes y su madre Crista han protagonizado múltiples episodios de una relación tensa, marcada por peleas mediáticas y legales entre ambas, sobre todo a partir de la edición 2024 de “La Casa de los Famosos México“.

El más reciente episodio de Crista vs Gala Montes

Gala Montes reveló el pasado 20 de octubre en redes sociales que su madre registró su nombre sin comunicárselo cuando ella tenía 18 años y celebró haber recuperado legalmente los derechos de su nombre artístico.

“”Durante años, algo que formaba parte de mi identidad estuvo fuera de mis manos. Hoy, en 2026, después de un largo camino, finalmente logré recuperarlo”. Gala Montes

Y expresó: “No comparto esto para generar polémica ni para convertir mi historia en un espectáculo. Lo comparto porque detrás de muchas puertas cerradas hay historias familiares que nadie imagina“.

Tres días de revelar la recuperación de su nombre artístico como marca personal, la mexicana lanzó Gala Montes, el primer sencillo de su nuevo álbum de estudio.

Crista Montes respondió a su hija compartiendo una publicación en Instagram para negar que haya registrado el nombre de Gala con la atención de quedárselo.

“Nunca tuve la intención de quitártela o apropiármela, ni impedir que estuviera a tu nombre. Tampoco hice movimiento alguno con ese propósito”. Crista Montes

La madre de la exparticipante de “La Casa de los Famosos México” explicó que el nombre de la cantante estaba a su nombre debido que era parte de su papel como administradora de su carrera.

Un año lleno de polémicas para Gala Montes

Gala Montes protagonizó una intensa polémica el pasado 8 de septiembre tras su inesperada salida de “La Casa de los Famosos México 2026” a tan solo 48 horas de haber ingresado.

La producción del reality show confirmó el abandono voluntario de la celebridad sin brindar mayores explicaciones sobre el incidente, aunque unos días más tarde, la también actriz explicó que la sacaron del programa.

Unas horas después de su salida del programa, se anunció la baja indefinida de Montes en la obra teatral “Malinche El Musical“, sin explicar las razones explícitas de la decisión, de la que Montes no tenía idea.

La estrella juvenil manifestó su desconcierto inicial ante la noticia laboral mediante varios mensajes públicos, en los que aseguró que no se le pagó lo correspondiente por su actuación. La actriz reiteró su postura de priorizar la salud mental y defender el valor de su trabajo.

Este año, Gala Montes también reveló la intención de solicitar una orden de restricción, pues la intérprete acusó a su madre, Crista Montes, por presunto hostigamiento económico y continuo acoso mediático.

La madre de la cantante rechazó las acusaciones sobre manipulación financiera a través de sus plataformas digitales y la tensión judicial generó una profunda división de opiniones entre la prensa de espectáculos y la audiencia.

Posteriormente, la joven actriz exhibió una fotografía de su infancia en la que mostraba una peluca rosa junto a un crudo texto manuscrito redactado por su mamá. “Niña, en vez de ir a la escuela, te llevaron a sacar fotos. Pareces prost… en vez de niña“, se leía en la foto.

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