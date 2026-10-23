Así se ve el ojo del huracán Vance que amenaza a las costas mexicanas

El huracán es categoría 1. Foto: NOAA

El huracán Vance se convirtió en categoría 1 en el océano Pacífico y podría intensificarse hasta alcanzar la categoría 3, mientras avanza hacia las costas mexicanas. Una imagen satelital de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) muestra la estructura nubosa del fenómeno, que continúa fortaleciéndose mar adentro.

De acuerdo con información de The Associated Press (AP), el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC) informó que Vance podría intensificarse rápidamente antes de que termine este viernes, por lo que mantiene bajo vigilancia su trayectoria hacia el litoral del Pacífico mexicano.

Así se ve el ojo del huracán Vance desde el espacio

⚠️ #Vance se ha intensificado a un #Huracán de categoría 1. ⚠️



👉 Se mantiene en el océano Pacífico, aún lejos de tierra; su centro se localiza a 710 km al sur-suroeste de Acapulco, #Guerrero, y a 930 km al sur-sureste de Manzanillo, #Colima.⁰👉 Vientos máximos sostenidos de… pic.twitter.com/p6b9I8mLSS — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) October 23, 2026

La imagen satelital permite observar la extensa formación de nubes que gira alrededor del centro de Vance, con bandas nubosas que se extienden sobre el océano Pacífico. El material fue captado por la NOAA el miércoles 21 de octubre, cuando el sistema todavía era una tormenta tropical y comenzaba a fortalecerse.

Esta fotografía ofrece una perspectiva de la dimensión del sistema meteorológico y de su organización mientras gana fuerza sobre el océano. Sin embargo, no debe confundirse la zona central de la formación nubosa con una confirmación de que el ojo esté completamente despejado, pues la imagen por sí sola no permite establecer esa característica.

Foto: NOAA

¿Cuál es la trayectoria del huracán Vance?

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Vance alcanzó la categoría 1 durante la madrugada del viernes 23 de octubre, con vientos máximos sostenidos de 140 kilómetros por hora. En ese momento, su centro se encontraba aproximadamente a 730 kilómetros al sur-suroeste de Acapulco, Guerrero, y se desplazaba hacia el nor-noroeste a unos 9 kilómetros por hora.

El pronóstico difundido por AP señala que el ciclón podría alcanzar la categoría 3 antes de terminar el viernes; por lo que se espera que siga su desplazamiento hacia el nor-noroeste durante el fin de semana y que se acercara a la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, el lunes.

Además, las bandas exteriores del huracán ya generaban fuerte oleaje y vientos intensos en el golfo de Tehuantepec. La trayectoria y la intensidad de los ciclones pueden cambiar, por lo que es importante consultar las actualizaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y las autoridades de Protección Civil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.