Histórico: SpaceX captura por primera vez una nave espacial en pleno descenso

Fotos: AFP

La empresa SpaceX, de Elon Musk, hizo historia al recuperar por primera vez una nave espacial Starship después de pasar un día en órbita terrestre. La maniobra ocurrió en Starbase, Texas, Estados Unidos, donde el vehículo regresó a su plataforma de lanzamiento y fue atrapado en pleno descenso por dos enormes brazos mecánicos.

La nave apareció este sábado 14 de noviembre de 2026 entre las nubes después de atravesar el continente estadounidense. En su aproximación final, redujo su velocidad mediante una caída controlada hasta deslizarse suavemente entre los brazos de la Plataforma de Lanzamiento 2.

El momento marcó un avance en uno de los mayores desafíos de la industria espacial: construir sistemas de cohetes completamente reutilizables, capaces de reducir los costos de las misiones y permitir lanzamientos más frecuentes.

Mechazilla catches Starship! Congratulations to the entire SpaceX team on this incredible achievement! pic.twitter.com/YJzmGUZb2B — SpaceX (@SpaceX) November 14, 2026

VIDEO: Así fue la histórica captura de Starship

La recuperación se realizó mediante una estructura conocida como los “brazos mecánicos de palillos”, diseñada para sujetar la nave durante su regreso a la plataforma.

“Este era el Santo Grial de los vuelos espaciales: precipitarse a través del fuego para ser atrapado en el aire por el acero. Hemos capturado una Starship y ahora todo cambia”, declaró Dan Huot, portavoz de SpaceX.

Hasta ahora, la empresa había conseguido capturar cohetes propulsores en tres ocasiones. Sin embargo, recuperar Starship representaba un reto mucho mayor, debido a que la nave regresaba desde una altitud considerablemente superior y a una velocidad más elevada.

Starship has been caught! pic.twitter.com/DpCptSpiVx — Michael Baylor (@michaelbaylor) November 14, 2026

Starship pasó un día en órbita y desplegó 26 satélites

El vuelo comenzó el viernes 13 de noviembre a las 16:47 horas locales, cuando el cohete Starship despegó desde Starbase, Texas, en su decimoquinta prueba de vuelo.

Con sus 124 metros de altura, se trata del cohete más grande y potente del mundo.

Durante la misión, la nave Starship, que constituye la segunda etapa del sistema, alcanzó la órbita terrestre y desplegó exitosamente 26 satélites de Starlink, la red de internet satelital que también pertenece a Elon Musk.

Para regresar a Texas, los ingenieros diseñaron una trayectoria que atravesó zonas desérticas y escasamente pobladas, pasó cerca de pueblos y rodeó las ciudades del Valle del Río Grande.

For the first time ever, SpaceX recovered Starship by catching it at the launch tower in South Texas on Saturday. pic.twitter.com/rJebeicLtH — CBS News (@CBSNews) November 14, 2026

La nave finalmente se aproximó desde el este para completar su captura.

“Si quieres regresar a la costa este de Texas, tienes que volar sobre todo el continente. Así que, inevitablemente, estás volando sobre tierra y dedicamos mucho tiempo a determinar la manera más segura de hacerlo”, explicó Lars Blackmore, ingeniero sénior de SpaceX.

¿Por qué es tan importante recuperar una nave Starship?

La captura representa un paso hacia el objetivo de SpaceX de reutilizar completamente sus sistemas de lanzamiento.

La posibilidad de recuperar tanto los propulsores como las naves espaciales permitiría reducir significativamente los costos de las operaciones y realizar misiones con mayor frecuencia.

Además de poner satélites en órbita, algunas versiones de Starship están diseñadas para transportar personas a la Luna y Marte.

La NASA contempla utilizar Starship como módulo de alunizaje en su programa Artemis, aunque SpaceX todavía debe resolver desafíos técnicos importantes, entre ellos la transferencia de combustible entre naves mientras permanecen en órbita.

Foto: AFP

SpaceX recuperó Starship, pero perdió su propulsor Super Heavy

Pese al éxito de la captura, la misión también registró un contratiempo.

El propulsor Super Heavy sufrió un problema técnico durante su descenso el viernes, por lo que tuvo que desviarse hacia el Golfo de México, frente a las instalaciones de lanzamiento.

Posteriormente, el propulsor se autodestruyó de manera automática antes de impactar contra el agua.

SpaceX continúa trabajando para mejorar sus sistemas. Durante un recorrido por su fábrica de Starbase, directivos de la empresa señalaron que actualmente tienen capacidad para producir una nave espacial cada dos semanas y un propulsor cada cuatro semanas.

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