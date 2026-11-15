Transportaba una leona africana en su camioneta; ahora enfrenta proceso penal

Aseguran una leona africana de 10 meses en Aguascalientes Foto: FGR

Un hombre, identificado como José “N”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito de posesión ilegal de fauna silvestre, luego de que policías municipales de Aguascalientes lo detuvieran cuando transportaba una leona africana de aproximadamente 10 meses de edad sin documentación que acreditara su legal tenencia.

Una camioneta trasladaba a un felino muy grande

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que la investigación comenzó después de que el Ministerio Público de la Federación recibió el Informe Policial Homologado (IPH), elaborado por elementos de la Policía Municipal.

La intervención ocurrió tras varios reportes ciudadanos realizados a los Servicios de Emergencia, en los que se alertaba sobre una camioneta en la que presuntamente trasladaban a un felino de grandes dimensiones.

Detienen a hombre con una leona en Aguascalientes

Durante labores de vigilancia y prevención del delito, los policías localizaron el vehículo señalado y le marcaron el alto en calles del fraccionamiento Bosques del Prado Norte, en Aguascalientes.

#FGR obtiene vinculación a proceso en contra de José “N”, detenido junto con una leona africana. El MPF, adscrito a la #FECOR en el estado de #Aguascalientes, lo imputó por su probable participación en el delito de posesión ilegal de fauna silvestre.



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Al solicitar al conductor los documentos que acreditarían la legal posesión del animal, los elementos constataron que no contaba con ellos. Por ese motivo, el hombre, la camioneta y la leona fueron puestos a disposición de la Fiscalía Federal.

¿Qué medidas impuso el juez a José “N”?

Con los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Aguascalientes, un juez de control dictó la vinculación a proceso contra José “N”.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso la obligación de presentarse periódicamente cada 15 días. Además, estableció un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

La FGR recordó que el hombre se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria.

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