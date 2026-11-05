Vladimir Putin condecora a mexicana con la Medalla Pushkin

El reconocimiento fue entregado personalmente por Vladímir Putin. FOTO: Reuters

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, condecoró este miércoles 4 de noviembre a Carolina Gaspar Ramírez, directora de la Casa de Cultura México–Rusia en Puebla, con la Medalla Pushkin, durante una ceremonia oficial realizada en el Kremlin, en Moscú.

La mexicana recibió esta distinción por su trabajo en la preservación y difusión de la cultura rusa en el extranjero, así como por sus esfuerzos para fortalecer los vínculos culturales entre México y Rusia.

¿Quién es Carolina Gaspar Ramírez, la mexicana condecorada por Putin?

Carolina Gaspar Ramírez es directora de la Casa de Cultura México–Rusia en Puebla, una institución vinculada con la promoción de la cultura rusa en México.

El reconocimiento fue entregado personalmente por Vladímir Putin durante una ceremonia solemne de condecoraciones estatales. Durante el acto, el mandatario ruso destacó la importancia de las personas que trabajan para mantener los vínculos culturales y humanos de Rusia con otros países.

“La cultura, las tradiciones y los valores de Rusia unen a numerosas personas en todo el mundo”, expresó Putin.

También señaló que su gobierno valora los esfuerzos de quienes buscan fortalecer las relaciones humanitarias, empresariales y personales con Rusia.

Carolina Gaspar agradece a Putin por la Medalla Pushkin

Tras recibir la condecoración, Carolina Gaspar Ramírez dirigió un mensaje de agradecimiento al presidente ruso y expresó su compromiso de continuar trabajando en el acercamiento cultural entre ambos países.

“Agradezco sinceramente al Gobierno y al pueblo de Rusia por esta alta condecoración”, manifestó.

Además, aseguró que seguirá dedicando sus esfuerzos al fortalecimiento de la amistad y la cooperación entre México y Rusia.

Por su parte, la Embajada de Rusia en México felicitó públicamente a la directora de la Casa de Cultura México–Rusia en Puebla.

La representación diplomática también le deseó nuevos logros a ella y a su familia en el desarrollo de su labor cultural.

¿Qué es la Medalla Pushkin que recibió la mexicana?

La Medalla Pushkin es una condecoración estatal de Rusia que lleva el nombre de Aleksandr Pushkin, reconocido poeta ruso.

Esta distinción se otorga a personas que contribuyen a preservar y difundir la cultura rusa fuera de su territorio.

En esta ocasión, el reconocimiento fue entregado a Carolina Gaspar Ramírez por su labor cultural desde Puebla.