Elecciones intermedias de EE. UU.: demócratas aventajan a republicanos y perfilan control de la Cámara, según encuestas

Elecciones intermedias en Estados Unidos. Foto: AFP.

Los demócratas parten con ventaja frente a los republicanos en las elecciones legislativas de Estados Unidos, conocidas como midterms, que se celebran este martes 3 de noviembre, pues las últimas encuestas perfilan que el partido opositor podría recuperar el control de la Cámara de Representantes y alcanzar también una mayoría en el Senado.

La media de los sondeos previos a la jornada electoral muestra una tendencia favorable a los demócratas, quienes mantienen una ventaja de ocho puntos porcentuales en la llamada votación genérica, un indicador que mide la preferencia de los ciudadanos por uno u otro partido sin considerar candidatos específicos. De acuerdo con este promedio, el 51% de los encuestados se inclina por los demócratas, frente al 43% que respalda a los republicanos.

Esta diferencia también aparece en mediciones individuales de medios de comunicación y casas encuestadoras. Incluso Fox News, medio identificado con una línea conservadora, refleja una ventaja demócrata. Por su parte, Rasmussen Reports, una encuestadora cercana a los republicanos, coloca a este partido cinco puntos porcentuales por debajo de sus adversarios.

¿Cuántos escaños obtendrían los demócratas en la Cámara de Representantes?

En los escenarios sobre la integración de la Cámara de Representantes, los promedios recopilados por RealClearPolitics colocan a los demócratas con posibilidades de obtener 241 de los 435 escaños que conforman esta cámara baja del Congreso estadounidense.

De concretarse esta proyección, los republicanos alcanzarían 194 asientos, mientras que los demócratas sumarían 26 escaños más respecto a los resultados de las últimas elecciones legislativas, celebradas en 2022.

Estas cifras colocarían al Partido Demócrata en posición de controlar la Cámara de Representantes, mientras que los republicanos perderían el dominio que mantienen en esta instancia legislativa.

En cuanto al Senado de Estados Unidos, las encuestas también muestran un escenario favorable para los demócratas. Los promedios contemplan que podrían alcanzar entre 52 y 53 escaños, frente a los 47 o 48 que obtendrían los republicanos.

Sin embargo, esta posibilidad depende del resultado de varias contiendas estatales en las que las diferencias entre los candidatos se mantienen dentro de los márgenes de error de las encuestas.

Estos seis estados definirán la disputa por el Senado

Para conseguir la mayoría proyectada en la Cámara alta, los demócratas necesitan imponerse en seis estados considerados clave para la jornada electoral: Carolina del Norte, Kansas, Maine, Ohio, Texas y Alaska.

En estas entidades, los candidatos demócratas aparecen con cierta ventaja en los sondeos previos a la votación. No obstante, ninguna de las encuestadoras considera seguro que puedan ganar en los seis estados, debido a que las diferencias registradas se encuentran dentro del margen de error.

Esto significa que los resultados podrían favorecer a los candidatos republicanos una vez que concluya el conteo de los votos.

Otro de los estados que concentra la atención es Iowa, donde la candidata republicana Ashley Hinson registra una ventaja de apenas dos décimas porcentuales frente a su contrincante demócrata, Josh Turek.

Por lo tanto, aunque las proyecciones generales favorecen a los demócratas, el resultado de las contiendas estatales será determinante para conocer cómo quedará distribuido el poder legislativo en Estados Unidos.

¿A qué hora se conocerán los primeros resultados de las midterms?

Las primeras proyecciones electorales comenzarán a difundirse durante la tarde de este martes 3 de noviembre, de acuerdo con el horario del centro de México. Durante las horas siguientes se conocerán estimaciones de las entidades donde se disputan algunos de los escaños clave.

El calendario previsto para la publicación de las primeras proyecciones, convertido al horario de México, contempla los siguientes horarios:

17:00 horas: primeras proyecciones de voto.

18:30 horas: Carolina del Norte y Ohio.

19:00 horas: Maine y Texas.

20:00 horas: Iowa, Kansas y Michigan.

00:00 horas del miércoles 4 de noviembre: Alaska.

Estos horarios corresponden al tiempo del centro de México. Las primeras estimaciones no representan resultados definitivos, por lo que será necesario esperar el avance del conteo para conocer a los ganadores de cada contienda.

¿Cuándo se conocerán los ganadores de las elecciones en Estados Unidos?

La publicación de las primeras proyecciones no significa que existan resultados definitivos sobre las contiendas electorales. Por lo general, es necesario esperar entre dos y tres horas después de las primeras estimaciones para conocer al ganador de una carrera.

Sin embargo, el tiempo puede variar dependiendo de cada estado y de cómo avance el conteo de los sufragios.

Alaska es uno de los ejemplos de esta situación. Durante las elecciones legislativas de 2022, el ganador de la contienda en esa entidad no se conoció sino hasta seis horas y media después de la publicación de las primeras estimaciones.

Por ello, las proyecciones de esta jornada permitirán observar las tendencias de la votación, pero la definición de los escaños dependerá de los resultados que se obtengan durante el proceso de conteo.

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