Catean bodega ligada al padre de Meghan Markle en Tijuana por presunto material de abuso infantil

Autoridades catearon una bodega vinculada con Thomas Markle. Fotos: AFP

Autoridades de Baja California realizaron un cateo en una bodega de Tijuana, presuntamente relacionada con Thomas Markle, padre de Meghan Markle, como parte de una investigación por el posible almacenamiento de imágenes de abuso sexual infantil. La Fiscalía estatal informó que la diligencia se llevó a cabo después de recibir una denuncia anónima sobre la existencia de ese tipo de material en un depósito rentado por el hombre.

El caso también es investigado en Filipinas, donde autoridades policiales reportaron la semana pasada el hallazgo de imágenes de abuso infantil en una antigua vivienda que perteneció a Thomas Markle. El hombre, de 82 años, vivió en México antes de trasladarse al país asiático en 2025 y actualmente se encuentra en Estados Unidos.

Hasta ahora, las autoridades mexicanas no han confirmado que el material localizado en la bodega corresponda a imágenes de abuso sexual infantil. La investigación continúa y el equipo de cómputo asegurado será entregado a la Fiscalía General de la República (FGR) para su revisión.

¿Qué encontraron las autoridades en la bodega de Tijuana?

De acuerdo con la información proporcionada por la Fiscalía de Baja California, la investigación comenzó tras una denuncia anónima que alertó sobre la posible presencia de material de abuso sexual infantil en una unidad de almacenamiento alquilada por Thomas Markle.

Durante las indagatorias, el propietario del establecimiento declaró que Markle dejó de pagar la renta desde 2024, aunque el contenido del depósito permaneció bajo resguardo.

En el lugar, las autoridades localizaron revistas de origen asiático con una antigüedad aproximada de 20 años. La Fiscalía no detalló el contenido de esas publicaciones ni confirmó que estuvieran relacionadas con los señalamientos que dieron origen a la investigación.

Además, los agentes aseguraron equipo de cómputo, cuyo proceso de entrega a la Fiscalía General de la República (FGR) estaba pendiente, según la información difundida. Los dispositivos deberán ser revisados para determinar si contienen algún elemento relacionado con la denuncia.

¿Por qué investigan al padre de Meghan Markle en Filipinas?

El cateo en Tijuana ocurre después de que la policía de Filipinas informara sobre el hallazgo de imágenes de abuso sexual infantil en una antigua residencia de Thomas Markle en ese país.

El padre de la duquesa de Sussex se mudó a Filipinas en 2025, luego de haber vivido durante varios años en México. Tras conocerse los reportes sobre el hallazgo, rechazó las acusaciones en una entrevista con el diario británico Daily Mail, en la que calificó los señalamientos como “un montón de mentiras”.

Por el momento, los reportes de ambos países forman parte de investigaciones sobre posibles evidencias relacionadas con material de abuso infantil. Sin embargo, los datos difundidos no permiten establecer que Thomas Markle sea responsable de algún delito ni que los objetos asegurados en Tijuana tengan relación directa con los hallazgos reportados en Filipinas.

¿Qué dijo Meghan Markle sobre la investigación contra su padre?

Meghan Markle expresó el viernes estar “profundamente consternada” por la información sobre las pesquisas contra su padre. La duquesa de Sussex mantiene distanciamiento de Thomas Markle desde antes de su boda con el príncipe Enrique, celebrada en 2018.

En su pronunciamiento, explicó que seis años atrás tuvo conocimiento de una carta enviada a la policía británica que contenía acusaciones que consideró preocupantes contra su padre. También señaló que su decisión de mantener distancia estuvo relacionada con la intención de proteger a sus dos hijos.

La relación entre Meghan y Thomas Markle se fracturó antes de su enlace matrimonial, luego de una serie de desacuerdos que se hicieron públicos. Desde entonces, ambos han mantenido una relación distante.

¿Quién es Thomas Markle, padre de la duquesa de Sussex?

Thomas Markle es un director de fotografía jubilado y padre de Meghan Markle. Durante su carrera trabajó en producciones de televisión y obtuvo reconocimiento en la industria audiovisual.

Su hija se casó con el príncipe Enrique en mayo de 2018, en una ceremonia celebrada en el Castillo de Windsor, Reino Unido. La pareja dejó de desempeñar funciones oficiales como integrantes activos de la familia real británica en 2020 y posteriormente estableció su residencia en Estados Unidos.

El caso de Thomas Markle se encuentra bajo investigación en distintos países. En México, la Fiscalía de Baja California realizó el cateo y aseguró objetos, mientras que el equipo de cómputo deberá ser revisado por autoridades federales. Hasta que concluyan las diligencias, los señalamientos deben considerarse presuntos y no hechos judicialmente acreditados.

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