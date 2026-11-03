EE. UU. ataca isla de Qeshm en Irán en medio de negociaciones: WSJ

Qeshm Island. FOTO: Reuters/Archivo

Estados Unidos atacó el lunes la isla de Qeshm, en Irán, según informó The Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses anónimos. El ataque ocurrió mientras el presidente Donald Trump señalaba avances en las negociaciones con Teherán para poner fin al conflicto que lleva ocho meses.

La operación forma parte de una serie de ataques estadounidenses contra Irán realizados en secreto durante las últimas semanas, de acuerdo con el diario. Qeshm es la isla más grande del estrecho de Ormuz, una zona clave para el transporte mundial de petróleo.

La agencia estatal iraní IRNA informó que se escucharon cinco explosiones consecutivas en la isla de Qeshm. Además, algunos residentes aseguraron haber visto dos aeronaves sobrevolando la zona.

Hasta el momento, el Ejército estadounidense no ha ofrecido una declaración pública sobre el ataque.

El Pentágono remitió las preguntas al Comando Central de Estados Unidos, que no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de la agencia AFP.

¿Por qué Estados Unidos realiza ataques contra Irán?

Según The Wall Street Journal, Washington ha llevado a cabo operaciones militares de menor alcance contra Irán desde hace varias semanas.

Algunos funcionarios estadounidenses describieron estas acciones como defensivas, con el objetivo de evitar que Irán ataque barcos comerciales en el estrecho de Ormuz.

El diario señaló que Estados Unidos ha evitado anunciar públicamente estas operaciones para no dar señales de que busca reanudar combates a gran escala.

El estrecho de Ormuz permanece bloqueado desde que comenzó la guerra a finales de febrero, lo que ha afectado el transporte de petróleo.

Trump habla de un posible acuerdo con Irán

Pese a los reportes de ataques, el presidente Donald Trump aseguró el lunes que un acuerdo con Teherán “podría ocurrir”.

La declaración se produjo en vísperas de las elecciones legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, mientras continúan las negociaciones para poner fin al conflicto.

Las señales de un posible acuerdo también tuvieron efectos en los mercados internacionales.

Los precios del petróleo cayeron más de 7% el lunes, impulsados por el optimismo sobre un eventual fin de la guerra.

Previamente, los precios habían aumentado debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores energéticos del mundo.

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