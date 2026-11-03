Trump enfrenta una prueba clave en el Congreso

Estados Unidos se prepara para las elecciones intermedias, en las que se renovarán puestos en el Congreso y se disputarán gubernaturas. La jornada será una prueba política para el presidente Donald Trump, ante la posibilidad de que el Partido Demócrata gane terreno y complique su gestión durante los próximos dos años.

Desde Estados Unidos, el corresponsal Edgar Costa informó que muchos ciudadanos ya emitieron su voto de manera anticipada o por correo. En ciudades como Nueva York, es común observar a personas con estampas que dicen I voted (Yo voté).

Elecciones intermedias: ¿qué está en juego para Trump?

Las elecciones definirán parte del equilibrio de poder entre republicanos y demócratas. Uno de los puntos centrales será el Senado, donde estarán en disputa 35 escaños.

Costa explicó que una eventual mayoría demócrata en ambas cámaras podría dificultar la aprobación de iniciativas del presidente.

El corresponsal también señaló que existe la expectativa de una “marea azul”, como se conoce a un posible avance electoral del Partido Demócrata. Sin embargo, aclaró que los resultados todavía están por definirse.

Durante un mensaje previo a la jornada electoral, Donald Trump calificó los comicios como especialmente importantes para Estados Unidos.

“Las elecciones de mitad de mandato más importantes, creo, de nuestra vida”, declaró.

El mandatario también criticó a los candidatos demócratas, a quienes describió como los más extremos y peligrosos de la historia del país.

Por su parte, Costa mencionó una encuesta del Pew Research Center, según la cual casi la mitad de los electores consultados votarían en contra del presidente, mientras que menos de uno de cada cinco lo haría a su favor.

Texas y Michigan, entre los estados que generan atención

El análisis destacó dos estados por sus contiendas electorales:

Texas: podría registrarse un cambio de representación republicana a demócrata en el Senado.

Michigan: figura entre los estados de interés por sus aspirantes al Senado.

Costa también señaló que, a diferencia del Partido Republicano, identificado con Trump, los demócratas todavía no cuentan con una figura que concentre el protagonismo nacional.

¿Cuándo se conocerán los resultados?

El conteo de votos podría prolongarse durante varios días antes de conocer las cifras definitivas.

No obstante, las encuestas de salida permitirían tener una primera idea de las tendencias electorales y de las principales disputas en los estados clave.

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