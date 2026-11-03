EN VIVO | Elecciones intermedias 2026 en EE.UU.: qué se vota hoy, horarios y voto latino

Está en juego el margen de Trump para el resto de su mandato. Foto: Envato

Los estadounidenses acuden este martes 3 de noviembre a las urnas para las elecciones intermedias de 2026, en las que se renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 asientos del Senado y 36 gubernaturas, según CBS News.

De esos resultados depende cuánto margen tendrá el presidente Donald Trump en la segunda mitad de su mandato. Las primeras casillas cierran a las 6:00 p.m. en partes de Indiana y Kentucky, y daremos seguimiento en vivo a toda la jornada hasta los primeros conteos.

La batalla por el control del Congreso

Los republicanos llegaron a esta elección con una mayoría de apenas tres escaños en la Cámara de Representantes, donde se necesitan 218 asientos para tener el control, así que a los demócratas les basta con ganar un puñado de distritos para recuperar la Cámara baja. En el Senado, en cambio, los republicanos defienden una ventaja de 53 a 47, y los demócratas necesitan cuatro escaños netos para quedarse con la mayoría. Entre las contiendas más vigiladas están Carolina del Norte, Maine, Michigan, Georgia, Texas y las elecciones especiales de Ohio y Florida.

Gubernaturas: 36 estados eligen nuevo líder

Además del Congreso, 36 estados eligen gobernador en una jornada que puede cambiar el mapa de poder estatal. Antes de la votación había 26 gobernadores republicanos y 24 demócratas, de acuerdo con Fox News, que ubicó a Nevada, Georgia, Wisconsin y Alaska como las contiendas más cerradas. En Georgia, por cierto, Keisha Lance Bottoms podría convertirse en la primera mujer afroamericana electa gobernadora en la historia del país.

El voto latino, en el centro de la jornada

Los votantes hispanos llegaron a esta elección con un ánimo distinto al de 2024. De acuerdo con una encuesta del Pew Research Center, el 51% planeaba votar por demócratas a la Cámara y el 24% por republicanos, mientras que la aprobación de Trump entre los latinos cayó al 24%. Ese peso se siente sobre todo en el sur de Texas, donde los republicanos redibujaron distritos fronterizos de mayoría latina, y en California, donde un nuevo mapa electoral busca darles a los demócratas hasta cinco escaños más.

Lo que se vota en la boleta además de candidatos

Los votantes también deciden sobre 145 medidas estatales, y varias tocan de cerca a la comunidad inmigrante. Once estados votan propuestas sobre identificación electoral o sobre prohibir el voto de no ciudadanos, entre ellos Arizona, California, Colorado y Nevada. A ellas se suman la Proposición 40 de California, un impuesto único del 5% a los multimillonarios, y varias medidas sobre el aborto y los mapas electorales.

A qué hora cierran las casillas y cuándo habrá resultados

En la mayoría de los estados con fuerte presencia latina, las casillas cierran a las 7:00 u 8:00 p.m. hora local, según 270toWin. Sin embargo, en estados con mucho voto por correo, como California, Nevada y Arizona, el conteo completo puede tardar días.

Florida y Georgia: 7:00 p.m. ET

7:00 p.m. ET Texas e Illinois: 7:00 p.m. hora del Centro

7:00 p.m. hora del Centro Nueva York: 9:00 p.m. ET

9:00 p.m. ET Arizona, Colorado y Nuevo México: 7:00 p.m. hora de la Montaña

7:00 p.m. hora de la Montaña Nevada: 7:00 p.m. hora del Pacífico

7:00 p.m. hora del Pacífico California: 8:00 p.m. hora del Pacífico

Lo último de las elecciones intermedias 2026 en EE.UU., minuto a minuto









Arizona, Nuevo México y Colorado ya votan; el oeste se prepara Las casillas de Arizona abrieron a las 6:00 a.m. hora local (8:00 a.m. ET) y cerrarán a las 7:00 p.m. (9:00 p.m. ET), según la Comisión de Elecciones Limpias de Arizona, mientras que en Nuevo México, Colorado y la zona de El Paso, Texas, la votación arrancó a las 7:00 a.m. hora local (9:00 a.m. ET). Así, la jornada ya está en marcha en tres de los estados con mayor proporción de votantes latinos del país. Por su parte, Nevada y California abrirán sus casillas a las 7:00 a.m. hora del Pacífico (10:00 a.m. ET). Abren las casillas en la costa este y Texas se suma a la jornada La jornada electoral dio inicio a las 5:00 am en algunas casillas de Vermont, siendo las primeras primeras del país. Una hora después arrancaron Nueva York, Nueva Jersey, Virginia, Connecticut, Indiana, Kentucky, Maine y Nuevo Hampshire, según CBS News. A las 7:00 a.m. hora local se sumaron Florida, Georgia, Pensilvania, Michigan, Carolina del Sur y Texas, uno de los estados con más votantes latinos. Además, la jornada llega precedida por un voto anticipado récord de más de 54 millones de boletas, casi nueve millones más que en 2022, según The Associated Press, citada por Fox News.

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