La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de noviembre de 2026
Entérate de los principales temas abordados por la presidenta y su gabinete este martes.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ofrece su tradicional conferencia mañanera este martes 3 de noviembre de 2026 en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.
Temas de la mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de noviembre de 2026
La mandataria menciona que el gobierno de Texas no decide la apropiación de nueve islotes en el Río Bravo, sino que compete a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).
Dice que surgen islas por el movimiento del agua, un fenómeno normal. La Comisión mide mide de qué lado del territorio están para determinar alguna pertenencia.
Resalta que, por las elecciones, las autoridades han declarado que esos islotes pertenecen a Texas.
Claudia Sheinbaum aplaude porque Xavier Bezerra se perfila como el primer gobernador latino de California durante las elecciones intermedias.
Subraya que son alrededor de 40 millones de mexicanos radicados en Estados Unidos, quienes “son parte” de la vida del país.
“Esta muy bien que, lo que es una parte de ese país, pues tenga también su representación”.
Dice que la “narrativa” del racismo y del clasismo “debe acabar en cualquier parte del mundo”.
Ante las críticas de la oposición por el respaldo dado por Morena a Guadalupe Taddei durante su designación, la presidenta responde que el PRI y el PAN hicieron la reforma electoral que permitió la constitución actual del INE y de los Organismos Públicos Locales.
“Deciden concentrar el poder en los consejeros electorales nacionales para el nombramiento de todos los consejeros electorales de los estados”.
Además, señala que todos los partidos políticos votaron por la quinteta donde aparecía Guadalupe Taddei en la Cámara de Diputados en el 2023.
Asegura que el INE tiene que “salir fortalecido de este momento, pero no es regresar al pasado. No es regresar a la época de los fraudes electorales”.
Claudia Sheinbaum indica que la única autoridad facultada para auditar al INE es la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Repitió lo dicho por el auditor Aureliano Hernández, quien anunció una revisión a periodos anteriores del instituto.
Hasta entonces, la ASF podrá determinar si presenta alguna denuncia ante las autoridades competentes por la gestión de Guadalupe Taddei.
Avances en mejoramiento del sistema del IMSS
El IMSS realizó una compra emergente de insumos médicos, material y medicamentos por 88.4 millones de pesos.
También trabajan en disminuir el rezago quirúrgico, pues ejecutaron 561 cirugías en un fin de semana en 20 hospitales.
Se compraron 28 tomógrafos; tres aceleradores lineales; 15 angiógrafos y 67 mastógrafos. Además, se instalaron 47 equipos médicos móviles en 39 hospitales, lo que representa un avance del 2%.
El IMSS también adquirió mil 321 sillones reclinables para urgencias, toda vez que están en proceso de comprar 6 mil 195 camas de hospitalización y urgencias.
A su vez, trabajan en la modernización de 63 elevadores y han realizado reparaciones menores en 277 hospitales.
De igual forma, avanzaron en basificar a 3 mil 600 trabajadores, lo que representa un avance del 33%.
Mediante un enlace, el Ejecutivo realiza la entrega de basificaciones del personal del IMSS, como parte de las 12 acciones por 120 días.
Este 3 de noviembre se publica la convocatoria de contratación para 2 mil 500 plazas de médicos especialistas.
El secretario general del IMSS, Zoé Robledo, informa sobre los avances del plan de mejoramiento del sistema de salud, a siete días de su implementación.
Indica que ya dieron el primer pago del aumento salarial del 8% a 565 mil 339 trabajadores activos y a 370 mil 537 jubilados.
Plan para mejorar servicios del ISSSTE
El director general del ISSSTE, Martí Batres, anuncia un plan de 12 acciones a ejecutar en 120 días para mejorar los servicios hospitalarios.
-Conclusión de hospitales y unidades médicas
-Iniciar construcciones y rehabilitaciones en hospitales de cinco entidades
-Construcción de 100 nuevos consultorios del ISSSTE-SUS
-Rehabilitaciones en hospitales, clínicas y CESSA de nueve ciudades
-Contratación de personal de salud: mil,70 médicos especialistas; 502 enfermeras y 250 médicos generales
-Conclusión de la rehabilitación y equipamiento de 55 quirófanos
-Compra, mantenimiento y sustitución de equipos electromecánicos, aire acondicionado, plantas de emergencia y elevadores
-Adquisición de 130 equipos médicos de alta tecnología para 103 Unidades Médicas
-Abasto de medicamento por encima del 97%
-Remodelación de 64 salas de urgencia; equipamiento; habilitación de 50 consultorios de atención contínua; eliminación de trámite previo de vigencia de derechos e implementación del protocolo de atención prioritaria a poblaciones vulnerables
-Abatir rezagos quirúrgicos en operaciones de hernias, vesícula, cataratas, próstata, rodilla y de mínima invasión
-Duplicar número de consultas por Telemedicina
El director general del ISSSTE, Martí Batres, explica que han realizado las siguientes acciones:
-4 mil 78 especialistas incorporados
-7 mil 605 trabajadores basificados
-51 mil 173 trabajadores renivelados
-20 mil 917 trabajadores con ampliación voluntaria de jornada
-5 nuevos hospitales
-12 nuevas Unidades de Medicina Familiar
-133 nuevos consultorios
De igual forma, este sistema de salud ahora tiene:
-710 nuevas ambulancias
-2 mil 27 camas eléctricas para hospitalización
-927 camas radiotransparentes para salas de urgencias
-330 camas para unidades de cuidados intensivos
-166 equipos de rayos X de alta gama
-mil sillones reposet para salas de urgencias
-70 autoclaves
243 electrocadiógrafos
-13 robos quirúrgicos
-un acelerador lineal
-121 quirófanos rehabilitados y equipados
-47 quirófanos nuevos
-5 cuartos azules
-979 equipos nuevos de telemedicina
Inicia la conferencia de prensa mañanera de Claudia Sheinbaum de este 3 de noviembre.
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