La mañanera de Claudia Sheinbaum, 3 de noviembre de 2026

La mandataria menciona que el gobierno de Texas no decide la apropiación de nueve islotes en el Río Bravo, sino que compete a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

Dice que surgen islas por el movimiento del agua, un fenómeno normal. La Comisión mide mide de qué lado del territorio están para determinar alguna pertenencia.

Resalta que, por las elecciones, las autoridades han declarado que esos islotes pertenecen a Texas.