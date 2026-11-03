Las de hoy | 3 de noviembre de 2026
Noticias más importantes en los titulares nacionales, por UnoTV.
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Uno TV presenta las noticias principales este 3 de noviembre de 2026
- El Universal: Entregan a diputados de Morena monederos virtuales por 63 mdp
Los 254 diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos cada uno. El gasto por este beneficio, que asciende a 63 millones 500 mil pesos, no está considerado en sus prerrogativas. Las tarjetas son de la modalidad “Tengo Negocios”, que sirve para la gestión de gastos empresariales. Expertos en transparencia comparan este modus operandi con el escándalo de Monex en 2012, cuando el PRI y el PVEM dieron tarjetas a operadores políticos para comprar el voto.
- Reforma: Exige CCE INE limpio e imparcial
Piden fortalecer contrapesos.
- Milenio Diario: INE: van por los últimos 13 tadeos impuestos en la Junta Ejecutiva
El consenso entre la mayoría de los consejeros es “que se vayan todos”, pero con cautela por el proceso comicial en marcha; pausan la salida de Egrén Moreno, titular del Servicio Profesional Electoral.
- La Jornada: A pensiones, 1 de cada 4 pesos del gasto: Hacienda
Al término de 2026 sumarán 2.3 billones de pesos.
- Excélsior: Red de Taddei, con brazos en 17 estados
Proveedores de material electoral.
- El Financiero: Posible salida del conflicto tira precio del crudo
A horas de la elección. Ayer por la noche, EU lanzó ataques contra Irán en Ormuz.
- El Economista: Comercio bilateral México-Canadá creció 16.7% entre enero y agosto
Ascendió a 26 mil 208 mdd en el periodo.
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