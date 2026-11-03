Las de hoy | 3 de noviembre de 2026

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Uno TV presenta las noticias principales este 3 de noviembre de 2026

El Universal: Entregan a diputados de Morena monederos virtuales por 63 mdp

Los 254 diputados federales de Morena recibieron cinco monederos electrónicos con saldos precargados de 10 mil pesos cada uno. El gasto por este beneficio, que asciende a 63 millones 500 mil pesos, no está considerado en sus prerrogativas. Las tarjetas son de la modalidad “Tengo Negocios”, que sirve para la gestión de gastos empresariales. Expertos en transparencia comparan este modus operandi con el escándalo de Monex en 2012, cuando el PRI y el PVEM dieron tarjetas a operadores políticos para comprar el voto.

Reforma: Exige CCE INE limpio e imparcial

Piden fortalecer contrapesos.

Milenio Diario: INE: van por los últimos 13 tadeos impuestos en la Junta Ejecutiva

El consenso entre la mayoría de los consejeros es “que se vayan todos”, pero con cautela por el proceso comicial en marcha; pausan la salida de Egrén Moreno, titular del Servicio Profesional Electoral.

La Jornada: A pensiones, 1 de cada 4 pesos del gasto: Hacienda

Al término de 2026 sumarán 2.3 billones de pesos.

Excélsior: Red de Taddei, con brazos en 17 estados

Proveedores de material electoral.

El Financiero: Posible salida del conflicto tira precio del crudo

A horas de la elección. Ayer por la noche, EU lanzó ataques contra Irán en Ormuz.

El Economista: Comercio bilateral México-Canadá creció 16.7% entre enero y agosto

Ascendió a 26 mil 208 mdd en el periodo.

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