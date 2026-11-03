Mexicana María Montserrat Alvarado asume la comunicación del Vaticano; habla en inglés e italiano y pide paciencia a periodistas

María Montserrat Alvarado. Foto: Especial

La mexicana María Montserrat Alvarado, quien, en un hecho histórico, asumió la dirección del Dicasterio para la Comunicación del Vaticano, ofreció sus primeras palabras ante periodistas de la Santa Sede, en una intervención en la que habló en inglés, intentó expresarse en italiano y pidió paciencia mientras aprende el idioma.

“Buon pomeriggio” (buenas tardes), saludó Alvarado, quien reconoció que todavía está aprendiendo italiano y solicitó comprensión a los presentes.

La comunicadora, de 39 años y originaria de la Ciudad de México, se convirtió en la primera mujer laica en ocupar un cargo de este rango dentro de la Curia romana, luego de que el Papa León XIV anunciara su nombramiento en junio pasado.

¿Qué dijo María Montserrat Alvarado en sus primeras palabras en el Vaticano?

Durante su intervención, Alvarado se mostró agradecida por el recibimiento que ha tenido desde su llegada al Vaticano y expresó su disposición a mantener una comunicación cercana con los periodistas.

“Sólo quiero decir que estoy agradecida con todos los que están aquí. Y si tienen preguntas o necesitan aclaraciones, estaremos más que contentos de hablar con cada uno de ustedes”, señaló, de acuerdo con la traducción de sus palabras en inglés.

La nueva directora también pidió mantener la atención en las actividades del Papa León XIV, particularmente en el viaje que se encontraba en preparación.

“Sé que he recibido muchas bienvenidas muy cálidas y solicitudes. Sólo quiero señalar que el foco realmente es el viaje del Santo Padre”, expresó.

Alvarado adelantó que, una vez concluido el viaje, buscará reunirse con representantes de los medios en distintos grupos de idiomas para intercambiar inquietudes y mejorar la relación con la prensa.

La mexicana planteó que estos encuentros permitan hablar de las necesidades, alegrías, preocupaciones y dificultades que enfrentan los comunicadores en su trabajo.

Mexicana hace historia al asumir la comunicación del Vaticano

María Montserrat Alvarado asumió el 1 de noviembre de 2026 la dirección del Dicasterio para la Comunicación, organismo encargado de supervisar los servicios informativos de la Santa Sede.

Desde este puesto tendrá bajo su responsabilidad plataformas como Vatican News, Radio Vaticana y el diario L’Osservatore Romano, además de los servicios de prensa y televisión del Vaticano.

Nacida en la Ciudad de México y criada en Estados Unidos, Alvarado cuenta con doble nacionalidad mexicana y estadounidense.

Para León XIV y María Montserrat Alvarado . Foto: Vatican News

Antes de llegar al Vaticano se desempeñó como presidenta y directora de operaciones de EWTN News, división informativa de una de las principales cadenas católicas de televisión de Estados Unidos.

Su designación, anunciada en junio por León XIV, también marcó un cambio en la dirección del dicasterio, que anteriormente encabezaba Paolo Ruffini, nombrado en 2018 por el papa Francisco.

Alvarado es, además, la primera persona no italiana en dirigir este organismo, de acuerdo con lo señalado por la historiadora Lucetta Scaraffia, quien destacó su experiencia profesional en medios de comunicación.

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