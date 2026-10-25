Flávio Bolsonaro vota en Brasil y pide un “cambio de verdad”

Flávio Bolsonaro votó en Río de Janeiro. Foto: AFP

El senador conservador Flávio Bolsonaro pidió un “cambio de verdad” en Brasil este domingo, al votar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en las que se enfrenta al mandatario izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

A las afueras de su centro de votación en Río de Janeiro, donde se cubrió de la lluvia con un paraguas, el candidato criticó la situación del país y aseguró que la población no puede soportar otros cuatro años bajo las mismas condiciones.

“Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”, declaró ante los medios.

Hoy es la segunda vuelta de las elecciones en Brasil

Este domingo 25 de octubre, los brasileños acuden a las urnas para elegir presidente entre Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva. La votación corresponde a la segunda vuelta, luego de que ninguno de los candidatos obtuvo más de la mitad de los votos válidos en la primera ronda, celebrada el 4 de octubre.

¿Quién lleva la ventaja para ser presidente de Brasil?

De acuerdo con La encuesta de Datafolha, existe un empate técnico entre ambos candidatos, cada uno con 50%. Sin embargo, la consultora Quaest pone a Bolsonaro como favorito, con 45% de las preferencias, mientras Lula tendría un 44%.

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