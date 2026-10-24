Captan choque de tren contra grúa que cayó sobre las vías

Tren choca contra grúa. Foto: Cuartoscuro (ilustrativa).

En São Paulo, Brasil, una grúa se desplomó sobre la estructura de la Línea 15-Plata del Monorriel la mañana de este sábado 24 de octubre, en la avenida Profesor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Posteriormente, un tren chocó contra el equipo mientras circulaba por ese tramo.

Choque de tren contra grúa en Brasil fue captado en video

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran cómo el tren avanza por la Línea 15-Plata del Monorriel y se encuentra con la grúa desplomada sobre la estructura, lo que provoca el choque contra el equipo.

En las imágenes también se observa que una parte de la grúa cayó sobre la avenida Profesor Luiz Ignácio Anhaia Mello, por donde circulaban automovilistas y motociclistas cuando ocurrió el incidente.

SÃO PAULO | Um guindaste tombou e caiu sobre a estrutura da Linha 15-Prata do Monotrilho na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na zona leste de São Paulo, na manhã deste sábado, 24.



Pouco depois da queda, um trem que circulava pelo trecho atingiu o equipamento. De… pic.twitter.com/WMMH4Ckpn2 — Estadão 🗞️ (@Estadao) October 24, 2026

La caída del equipo afectó tanto la estructura elevada del sistema de transporte como la vialidad ubicada debajo de ella.

El hecho ocurrió en la zona este de São Paulo, una de las áreas por las que circula la Línea 15-Plata del Monorriel.

Operador de la grúa resultó herido tras el incidente

De acuerdo con información del Cuerpo de Bomberos de São Paulo, el operador de la grúa resultó herido tras el desplome del equipo.

El trabajador recibió atención por parte de la empresa responsable de operar la grúa, según el reporte de los servicios de emergencia.

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