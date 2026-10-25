¡A votar! Centros electorales abren en Brasil para elegir presidente: Lula o Bolsonaro

Inician las elecciones en Brasil. Foto: AFP

Este domingo, en punto de las 8:00 horas, tiempo local, los centros electorales abrieron en Brasil para definir quién será el próximo presidente: Lula o Flávio Bolsonaro.

Luego de los respectivos cierres de campaña en los que millones se dieron cita en las calles para apoyar a su candidato, todo se define este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.

¿Quién es favorito para ser presidente de Brasil?

De acuerdo con La encuesta de Datafolha, existe un empate técnico entre ambos candidatos, cada uno con 50%. Sin embargo, la consultora Quaest pone a Bolsonaro como favorito, con 45% de las preferencias, mientras Lula tendría un 44%.

Así, durante las próximas horas, los cerca de 160 millones de votantes elegirán si renuevan a Lula como presidente por cuatro años más o si Flávio Bolsonaro regresa la ideología derechista a Brasil.

Al momento, en este inicio de la jornada electoral, las autoridades en Brasil no han reportado disturbios.

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