Se pidieron detalles sobre cómo se protegerá a las detenidas en invierno. Foto: AFP

La gobernadora Kathy Hochul exigió explicaciones al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y a su contratista, Akima, sobre un centro de detención en carpas que se construye en Batavia, en el oeste de Nueva York, y que podría recibir hasta 100 mujeres, según un comunicado de la oficina de la gobernadora.

La petición llegó por medio de dos cartas que enviaron los departamentos de Salud y de Conservación Ambiental del estado, en las que aseguraron que los departamentos estatales no habían recibido ninguna información del gobierno federal ni de Akima sobre el proyecto. Ante esto, las autoridades estatales pidieron detalles sobre cómo funcionará el lugar y cómo protegerán a las detenidas durante el invierno, una de las épocas más duras en esa región.

Además, el reclamo coincide con otra fecha clave en Nueva York. El mismo 25 de noviembre, el día que el estado fijó como límite para que ICE responda, vence el plazo para que los condados terminen sus acuerdos para alojar a detenidos de inmigración en las cárceles locales.

¿Qué es el centro en carpas de Batavia y a quién recibiría?

El nuevo espacio se levanta junto al Buffalo Service Processing Center, el centro de detención de ICE en Batavia. En los documentos públicos de contratación se describe como una “estructura temporal de detención” de paredes blandas, es decir, hecha con materiales tipo carpa y no con muros sólidos.

De acuerdo con la carta que el estado envió a ICE, firmada por el comisionado de Salud, James McDonald, y la comisionada de Conservación Ambiental, Amanda Lefton, la estructura podría alojar hasta 100 mujeres detenidas de todos los niveles de seguridad. Sin embargo, los propios funcionarios aclararon que conocen esa cifra por reportes públicos y no porque ICE se los haya informado.

El cambio es importante para la región. Según ABC News, el centro de Batavia es el más grande de detención migratoria en Nueva York y hasta ahora solo recibía hombres. La construcción ya empezó, aunque todavía no hay una fecha pública de apertura.

¿Qué le exige Nueva York a ICE y a Akima?

En sus cartas, el estado pidió a ICE y a Akima que respondan por escrito a más tardar el miércoles 25 de noviembre de 2026. La carta para ICE va dirigida a su subdirector, Charles Wall, mientras que la de la empresa va dirigida a su presidenta, Laura Mitchell.

Las preguntas a ICE se concentran en permisos y servicios básicos del lugar. Entre otras cosas, el estado quiere saber:

Si ICE autorizó a Akima a conectarse al agua, al drenaje y a la electricidad del centro actual, y cómo cubrirá esas necesidades si no lo hizo

Si alguna agencia federal pidió u obtuvo permisos o aprobaciones para la obra

Si se hizo una revisión ambiental bajo la ley federal correspondiente

Si se consultó a los gobiernos locales antes de empezar la construcción

Cómo funcionará el centro una vez que abra

Por su parte, Akima recibió su propia carta con preguntas sobre el diseño y la construcción, y el estado pidió a ICE que comparta esas respuestas si las tiene.

Gov. Kathy Hochul says she wants answers from U.S. Immigration and Customs Enforcement and contractor Akima Infrastructure Protection LLC about a detention facility under construction in Batavia. pic.twitter.com/XBHh45zwDo — Spectrum News 1 CNY/S.Tier (@SPECNews1CNY) November 18, 2026

El invierno, la principal preocupación del estado

La carta advirtió que las temperaturas bajo cero prolongadas y las tormentas invernales pueden complicar la seguridad de un centro en carpas, justo cuando el invierno se acerca al oeste de Nueva York. Por eso, las autoridades pidieron saber cómo ICE garantizará servicios básicos como agua, drenaje y electricidad para las mujeres que lleguen ahí.

Además, el estado recordó lo ocurrido en otros centros de este tipo. Según el comunicado, en centros en carpas de Texas y Florida se reportaron condiciones insalubres, fallas en la atención médica y problemas de acceso a agua potable. La carta también mencionó un informe federal sobre problemas para controlar la tuberculosis en Camp East Montana, en Fort Bliss, Texas, y un hallazgo del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el centro de los Everglades, en Florida, que detectó agua potable insalubre, pocas regaderas y plagas de insectos.

En consecuencia, Nueva York justificó su petición por los posibles impactos en derechos humanos, en el medio ambiente y en la salud pública.

¿Qué tiene que ver la ley que obliga a los condados a cortar sus acuerdos con ICE?

La construcción en Batavia avanza mientras Nueva York saca a ICE de las cárceles de los condados. En mayo, Hochul firmó la ley Local Cops, Local Crimes Act, que prohíbe a gobiernos locales y policías mantener acuerdos para detener a personas solo por violaciones migratorias civiles, una norma que ya enfrenta demandas de alguaciles de varios condados.

Según un comunicado de la gobernadora y de la fiscal general Letitia James, los condados tienen hasta el 25 de noviembre para terminar esos acuerdos. A partir de esa fecha, los acuerdos que sigan vigentes serán nulos bajo la ley estatal, aunque las cárceles podrán seguir deteniendo a personas con cargos penales federales o por orden de un juez.

En la práctica, esto significa que ICE ya no podrá usar las cárceles de los condados para alojar a detenidos por temas migratorios civiles.

¿Cómo localizar a un familiar detenido y a dónde pedir ayuda en Nueva York?

El primer paso para encontrar a una persona bajo custodia de ICE es el Sistema Localizador de Detenidos en Línea. Según la guía oficial de ICE, la búsqueda requiere el nombre completo de la persona, su número A o su fecha de nacimiento, y su país de nacimiento. Si no aparece, es posible consultar directamente a la oficina local de ICE, como se explica en la guía sobre cómo localizar a un familiar detenido por ICE.

En el caso del centro de Batavia, la página oficial de ICE indica que el teléfono para información de detenidos es el (585) 344-6500, de 8 a.m. a 4 p.m. Las personas detenidas no pueden recibir llamadas, pero un familiar puede dejar un mensaje urgente con el nombre completo y el número A del detenido. Para las visitas, el centro establece estas reglas:

Lunes a viernes: de 9 a 11 a.m., de 1 a 3 p.m. y de 6 a 8 p.m.

Sábado y domingo: de 9 a 11 a.m. y de 1 a 3 p.m.

Las visitas duran máximo una hora y son sin contacto físico

Todo visitante debe llevar una identificación oficial con foto, y los menores deben ir acompañados por un adulto

¿Qué otras medidas tomar?

En cuanto a la representación legal, los abogados pueden visitar a sus clientes en persona las 24 horas, todos los días, y el centro publica en las áreas de alojamiento listas de organizaciones que ofrecen ayuda legal gratuita. Además, quien no tiene abogado puede conocer herramientas como la que ayuda a pedir la liberación de un familiar detenido.

Finalmente, en todo el estado funciona la línea de la Oficina para Nuevos Americanos, 1-800-566-7636, que da referencias a ayuda legal gratuita, también para personas detenidas. Atiende de lunes a viernes de 8 a.m. a 8 p.m. y los fines de semana de 9 a.m. a 5 p.m., en más de 200 idiomas y de forma anónima. En la ciudad de Nueva York también está disponible la línea de apoyo legal de la Oficina del Alcalde para Asuntos del Inmigrante, (800) 354-0365, para casos en los que alguien fue detenido.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.