Los jóvenes tenían permisos de trabajo vigentes hasta 2030. Foto: AFP

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) confirmó que tres hermanos trillizos colombianos de 19 años, detenidos el 5 de noviembre en una parada de tránsito en Bessemer, Alabama, seguirán bajo custodia mientras esperan su deportación, y advirtió que tener una solicitud pendiente o un permiso de trabajo no otorga estatus legal en Estados Unidos, según la declaración que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) entregó a Telemundo Birmingham.

Duvan, Esteban y Thomas Norvey Manrique Velásquez iban a trabajar a una instalación de Amazon junto con un amigo de la misma edad cuando agentes de inmigración los detuvieron. Su familia asegura que los cuatro tienen permisos de trabajo vigentes hasta 2030 y que los hermanos llegaron en 2023 con un proceso de asilo.

Ante esto, el caso se volvió un ejemplo de una duda que comparten miles de inmigrantes: si un permiso de trabajo o un asilo en trámite protegen frente a una detención.

ICE dijo que los jóvenes entraron sin permiso en 2023

De acuerdo con la declaración, la Patrulla Fronteriza detuvo a los tres hermanos por primera vez en mayo de 2023 cerca de Yuma, Arizona, después de que cruzaron la frontera sin autorización. En ese momento eran menores de edad, así que las autoridades los remitieron a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados.

Tras su arresto en noviembre, los jóvenes pasaron primero por la cárcel del condado de Pickens, en Alabama, y el 10 de noviembre fueron trasladados a un centro de detención migratoria en Luisiana. El gobierno indicó que tendrán un debido proceso, aunque hasta ahora no se ha informado de una fecha de audiencia ante un juez de inmigración.

En su mensaje, el DHS también hizo un llamado a quienes están en el país sin permiso para que salgan por su cuenta con la aplicación CBP Home, que ofrece 3,000 dólares y un vuelo gratis. De lo contrario, advirtió, serán detenidos y deportados, y remató con una frase que se ha repetido en otros casos: “Estar bajo detención es una elección”.

Un permiso de trabajo autoriza a trabajar, pero no da estatus legal

El permiso de trabajo, conocido como EAD o tarjeta I-766, solo le da a la persona autorización para emplearse de forma legal durante el tiempo que marca la tarjeta. Sin embargo, no cambia su situación migratoria ni la convierte en residente.

Las instrucciones del formulario I-765 del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) marcan esa diferencia con claridad. Quien tiene una solicitud de asilo pendiente pide su permiso en la categoría (c)(8), mientras que quien ya recibió asilo lo pide en la categoría (a)(5). Por lo anterior, el permiso (c)(8) existe mientras se decide el caso, pero no significa que el asilo ya fue aprobado.

Además, conseguir o renovar ese permiso puede tardar meses, en medio de los retrasos que acumulan los trámites migratorios, y perderlo deja a la persona sin poder trabajar. Incluso hay casos de inmigrantes que, tras salir de un centro de detención, no pueden volver a trabajar porque les retuvieron sus documentos.

#Noticia🔴| Una madre colombiana pide la libertad de sus tres hijos, los trillizos Duván, Esteban y Thomas Manrique Velásquez, detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) el pasado 5 de noviembre, cuando se dirigían a trabajar en Alabama.… pic.twitter.com/L01xtNe1vn — Canal TRO (@CanalTRO) November 18, 2026

Un asilo pendiente tampoco impide un proceso de deportación

Tener una solicitud de asilo en trámite permite a la persona presentar su caso, pero no detiene una detención ni un proceso de expulsión. El caso de los trillizos no es el único: en Florida, la empresaria venezolana Alicia Labrador fue arrestada pese a tener un asilo pendiente y un permiso de trabajo válido.

A eso se suma una regla que el gobierno puso en marcha el 28 de julio. Según el texto publicado en el Registro Federal, USCIS puede enviar un caso de asilo a una corte de inmigración sin entrevistar antes al solicitante. La regla aplica cuando la persona no tiene una base legal para permanecer en el país, todavía no tiene una entrevista programada y el oficial concluye que no puede recibir asilo por alguna de estas razones:

No pidió asilo dentro del plazo de un año desde su llegada

desde su llegada Tiene un impedimento legal para recibir asilo

para recibir asilo No merece el asilo de forma discrecional , según la evaluación del oficial

, según la evaluación del oficial Su caso no cumple los requisitos de fondo para ser aprobado

Cuando eso ocurre, la persona entra en un proceso de deportación ante un juez de inmigración, donde todavía puede pedir asilo u otra protección. Asimismo, USCIS puede emitir por su cuenta la Notificación de Comparecencia, sin esperar a que lo haga ICE. En cambio, la agencia sigue entrevistando antes de aprobar o negar un asilo.

Tu permiso de trabajo sí cuenta como prueba de registro

Aunque el permiso no da estatus legal, sí tiene un uso importante. La ley federal exige a los inmigrantes mayores de 18 años llevar siempre consigo su prueba de registro, según la página de registro de extranjeros de USCIS, que aclara que el registro tampoco es un estatus migratorio.

El reglamento federal incluye a la tarjeta I-766 entre los documentos que cuentan como prueba de registro, junto con la Notificación de Comparecencia. Por lo tanto, quien tiene un permiso de trabajo vigente cumple con esa obligación si lo lleva encima.

Qué hacer si tienes permiso de trabajo o asilo en trámite

Si estás en esta situación, hay medidas sencillas que te ayudan a estar preparado ante una parada de tránsito o un encuentro con agentes de inmigración:

Lleva contigo tu permiso de trabajo original , porque funciona como prueba de registro. Guarda copias del recibo de tu solicitud de asilo y de cualquier aviso de USCIS o de la corte

, porque funciona como prueba de registro. Guarda copias del recibo de tu solicitud de asilo y de cualquier aviso de USCIS o de la corte Anota tu número A (número de registro de extranjero) en un lugar seguro y compártelo con un familiar de confianza

en un lugar seguro y compártelo con un familiar de confianza Tienes derecho a guardar silencio , de acuerdo con la Quinta Enmienda de la Constitución, y a pedir hablar con un abogado, aunque en los casos migratorios el gobierno no lo paga

, de acuerdo con la Quinta Enmienda de la Constitución, y a pedir hablar con un abogado, aunque en los casos migratorios el gobierno no lo paga No mientas ni muestres documentos falsos , porque eso puede complicar tu caso

, porque eso puede complicar tu caso Memoriza el teléfono de un familiar o de tu abogado, por si te quitan el celular durante la detención

Por otro lado, es importante que revises con frecuencia si ya tienes un caso en corte. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración (EOIR) permite consultar tu caso con el número A en su sistema automatizado de información, en inglés y español, o por teléfono al 1-800-898-7180. La EOIR advierte que el sistema no muestra una nueva fecha de audiencia hasta que la corte la fija y que las notificaciones de la corte son la fuente oficial. Si tu caso todavía está en USCIS, puedes revisar su estado en línea con el número de recibo que aparece en tus avisos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.