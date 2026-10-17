Caos en Francia: disturbios dejan heridos y detenidos en varias ciudades
Las protestas por el costo de vida reunieron a miles de personas este sábado en distintas ciudades de Francia.
Las protestas contra el aumento del costo de vida derivaron este sábado en escenas de caos en varias ciudades de Francia, donde se registraron enfrentamientos con la policía, incendios, saqueos, edificios públicos invadidos y cientos de detenciones.
Las movilizaciones reunieron a miles de personas en todo el país bajo una convocatoria que unió a integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, estudiantes, agricultores, jubilados y otros grupos inconformes con la situación económica y social del país.
París: gases lacrimógenos y enfrentamientos en las calles
La capital francesa vivió algunos de los momentos más tensos de la jornada.
En la Plaza de la República, punto de partida de varias marchas, manifestantes encapuchados lanzaron objetos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.
Las autoridades también bloquearon protestas no autorizadas cerca del Palacio del Elíseo, residencia oficial del presidente Emmanuel Macron, y desplegaron un amplio operativo de seguridad en zonas sensibles como los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo.
Ayuntamientos invadidos, incendios y saqueos
Los disturbios se extendieron a otras ciudades.
En Marsella y Lille, grupos de manifestantes ingresaron a las sedes de los ayuntamientos. En Marsella incluso fue derribado un busto de Marianne, una de las figuras que simbolizan a la República Francesa.
Mientras tanto, en Lyon, una de las principales avenidas comerciales terminó con múltiples negocios vandalizados y saqueados.
Las imágenes más impactantes llegaron desde la plaza Bellecour, donde una oficina de turismo terminó incendiada. Videos difundidos en redes sociales mostraron el edificio envuelto en llamas mientras cientos de personas observaban los hechos.
Los chalecos amarillos vuelven a las calles
La movilización marcó el regreso del movimiento de los chalecos amarillos, protagonista de las protestas que sacudieron Francia entre 2018 y 2019.
En esta ocasión, el detonante volvió a ser el encarecimiento de la vida, especialmente el aumento de los precios del combustible y el malestar social acumulado durante los últimos meses.
Las protestas también incorporaron reclamos estudiantiles relacionados con la falta de profesores, el deterioro de instalaciones educativas y las condiciones económicas.
Cientos de detenidos y heridos
El Ministerio del Interior informó que al menos 272 personas fueron detenidas durante la jornada.
Además, se reportaron múltiples heridos en distintos puntos del país.
Uno de los casos más graves ocurrió en Saint-Étienne, donde un manifestante perdió una mano tras la explosión de una granada utilizada durante los disturbios.
Por su parte, las autoridades francesas aseguraron que más de 900 policías resultaron lesionados en el contexto de las movilizaciones.
Macron pide calma
Las protestas llegan cuando Francia se prepara para las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Emmanuel Macron dentro de seis meses.
Ante el nivel de tensión, el mandatario llamó a mantener la calma y defendió el derecho a manifestarse, aunque pidió que las movilizaciones se desarrollen sin violencia ni destrucción.
Sin embargo, las imágenes de enfrentamientos, incendios, saqueos y edificios públicos atacados reflejan uno de los episodios de protesta más intensos que ha enfrentado el país en los últimos años, reactivando el recuerdo de las jornadas de los chalecos amarillos que marcaron el inicio de la era Macron.
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