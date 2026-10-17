Caos en Francia: disturbios dejan heridos y detenidos en varias ciudades

Se reportaron heridos tras protestas en Francia. Foto: AFP

Las protestas contra el aumento del costo de vida derivaron este sábado en escenas de caos en varias ciudades de Francia, donde se registraron enfrentamientos con la policía, incendios, saqueos, edificios públicos invadidos y cientos de detenciones.

Las movilizaciones reunieron a miles de personas en todo el país bajo una convocatoria que unió a integrantes del movimiento de los chalecos amarillos, estudiantes, agricultores, jubilados y otros grupos inconformes con la situación económica y social del país.

⚠️🔴 À REGARDER JUSQU'À LA FIN



JE NE PEUX PAS DÉCRIRE CE QUE JE VIENS DE VIVRE À MARSEILLE.#17octobre pic.twitter.com/F8bLimtd7y — confrontation française (@confrontfr) October 17, 2026

París: gases lacrimógenos y enfrentamientos en las calles

La capital francesa vivió algunos de los momentos más tensos de la jornada.

En la Plaza de la República, punto de partida de varias marchas, manifestantes encapuchados lanzaron objetos contra las fuerzas de seguridad, que respondieron con gases lacrimógenos y cañones de agua.

🔴 Un restaurant est en feu en dessous d'un immeuble d'habitation près de République à Paris.#17octobre #paris pic.twitter.com/evZoZPrJ6g — Luc Auffret (@LucAuffret) October 17, 2026

Las autoridades también bloquearon protestas no autorizadas cerca del Palacio del Elíseo, residencia oficial del presidente Emmanuel Macron, y desplegaron un amplio operativo de seguridad en zonas sensibles como los Campos Elíseos y el Arco del Triunfo.

Ayuntamientos invadidos, incendios y saqueos

Los disturbios se extendieron a otras ciudades.

En Marsella y Lille, grupos de manifestantes ingresaron a las sedes de los ayuntamientos. En Marsella incluso fue derribado un busto de Marianne, una de las figuras que simbolizan a la República Francesa.

🔴 Ils ont mis Monsieur Paul à terre et incendié l'office du tourisme place Bellecour à Lyon. À Marseille, c'est Marianne qu'ils ont brisée dans l'hôtel de ville.⁰Le crépuscule macroniste laissera un pays en ruine. Face aux meutes de LFI, en 2027 ce sera le sursaut ou le chaos🇫🇷 pic.twitter.com/b6FSUY9fHU — Alexandre Dupalais (@a_dupalais) October 17, 2026

Mientras tanto, en Lyon, una de las principales avenidas comerciales terminó con múltiples negocios vandalizados y saqueados.

🔴 Pillages et émeutes toujours en cours en Presqu’île de Lyon. Pas sûr d’avoir déjà vu un tel niveau de saccage dans la

ville @leprogreslyon pic.twitter.com/6CFO8d1WuG — Hugo Francés (@hugo__frances) October 17, 2026

Las imágenes más impactantes llegaron desde la plaza Bellecour, donde una oficina de turismo terminó incendiada. Videos difundidos en redes sociales mostraron el edificio envuelto en llamas mientras cientos de personas observaban los hechos.

🔴 Office du tourisme brûlé à Lyon



"C'est un bâtiment patrimonial en plein cœur de la ville (…) de perdre de cette façon-là cet office, pour nous, véritablement, c'est une tragédie" déclare le maire Les Écologistes de Lyon @Gregorydoucet sur LCI pic.twitter.com/mRW79jU12I — LCI (@LCI) October 17, 2026

Los chalecos amarillos vuelven a las calles

La movilización marcó el regreso del movimiento de los chalecos amarillos, protagonista de las protestas que sacudieron Francia entre 2018 y 2019.

En esta ocasión, el detonante volvió a ser el encarecimiento de la vida, especialmente el aumento de los precios del combustible y el malestar social acumulado durante los últimos meses.

Las protestas también incorporaron reclamos estudiantiles relacionados con la falta de profesores, el deterioro de instalaciones educativas y las condiciones económicas.

🔴 « 2026, la police mutile les lycéen.nes »,



L’organisation d’extrême gauche Extinction Rebellion a apposé sur la Marianne, place de la République, un gilet jaune portant un slogan anti-flics. pic.twitter.com/jMB2nKxYOc — Boulevard Voltaire (@BVoltaire) October 17, 2026

Cientos de detenidos y heridos

El Ministerio del Interior informó que al menos 272 personas fueron detenidas durante la jornada.

Además, se reportaron múltiples heridos en distintos puntos del país.

Uno de los casos más graves ocurrió en Saint-Étienne, donde un manifestante perdió una mano tras la explosión de una granada utilizada durante los disturbios.

🇫🇷 On 5 October 2026, a 15-year-old pupil at the Lycée Auguste-Béhal in Lens, France, lost his left hand with a police grenade.



About 200–250 students had gathered and some threw stones and fireworks at officers; local reports say he picked up a stun grenade to throw it back. pic.twitter.com/lAm4tBEUjT — ½Man½Rusk 🇲🇿 (@HalfManHalfRusk) October 7, 2026

Por su parte, las autoridades francesas aseguraron que más de 900 policías resultaron lesionados en el contexto de las movilizaciones.

Macron pide calma

Las protestas llegan cuando Francia se prepara para las elecciones presidenciales que definirán al sucesor de Emmanuel Macron dentro de seis meses.

Ante el nivel de tensión, el mandatario llamó a mantener la calma y defendió el derecho a manifestarse, aunque pidió que las movilizaciones se desarrollen sin violencia ni destrucción.

‼️🇫🇷 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗘 𝗜𝗡𝗙𝗢 — Des individus ont lancé des cheminées depuis un toit à Paris, dans le but de TUER des policiers. pic.twitter.com/LwNLXdO7rH — Bastion (@BastionMediaFR) October 17, 2026

Sin embargo, las imágenes de enfrentamientos, incendios, saqueos y edificios públicos atacados reflejan uno de los episodios de protesta más intensos que ha enfrentado el país en los últimos años, reactivando el recuerdo de las jornadas de los chalecos amarillos que marcaron el inicio de la era Macron.

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