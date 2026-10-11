Video: así reaccionaron pasajeros al incendio de una power bank en pleno vuelo

Batería portátil se incendia en pleno vuelo. Foto: Pexels.

Un vuelo que cubría la ruta de Delhi a Chennai, India, realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi, en Shamshabad, después de que una batería portátil o power bank se incendiara a bordo.

Videos del incidente muestran a pasajeros intentando controlar las llamas, mientras otros reaccionan con preocupación y desesperación.

🇮🇳 | Un vuelo de IndiGo que operaba desde Delhi hacia Chennai realizó un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi en Shamshabad después de que la 𝐩𝐨𝐰𝐞𝐫 𝐛𝐚𝐧𝐤 de un pasajero se incendiara a bordo. pic.twitter.com/ZR4VwWAyCk — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

Incendio de power bank provoca emergencia en vuelo

En las imágenes se observa a varios pasajeros alterados ante el fuego dentro de la aeronave. Algunos gritan, mientras otros se acercan para ayudar a apagar las llamas y entender lo que sucede.

Alrededor de cinco pasajeros se unieron para intentar controlar el incendio. La situación generó momentos de tensión entre quienes se encontraban a bordo.

El incidente obligó a desviar la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional Rajiv Gandhi, ubicado en Shamshabad, en el estado indio de Telangana, para realizar un aterrizaje de emergencia.

El incidente estuvo relacionado con el vuelo 6E 6115 de IndiGo, que viajaba de Delhi a Chennai.

Pasajeros continuarán su viaje a Chennai

Tras el aterrizaje, según medios locales, se dispuso de una aeronave alternativa para trasladar a los pasajeros hasta su destino original.

El incidente volvió a poner sobre la mesa los riesgos que pueden representar las baterías de litio cuando se sobrecalientan o presentan fallas.

Las baterías portátiles almacenan energía para cargar celulares y otros dispositivos. Sin embargo, si sufren daños o presentan defectos, pueden calentarse y provocar humo o fuego.

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