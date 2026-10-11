Reportan nuevo impacto de proyectil en aeropuerto de Riad; México alerta a connacionales

Suman dos días con el aeropuerto de Riad bajo ataque. Foto: Reuters

Un nuevo proyectil impactó en una terminal de pasajeros del aeropuerto internacional de Riad, capital de Arabia Saudí, y provocó un incendio, informó una coalición militar liderada por ese país. El incidente ocurrió el domingo 11 de octubre, menos de un día después de un ataque con misiles que dejó 12 personas muertas y más de 300 heridas. Ante el posible agravamiento del conflicto, la Embajada de México en Arabia Saudita emitió recomendaciones para la comunidad mexicana que reside en el país.

El portavoz de la coalición, el general de división Turki al-Malki, también informó que los sistemas de defensa aérea interceptaron y destruyeron un misil de crucero en los alrededores del aeropuerto.

El ataque ocurrió mientras el Aeropuerto Internacional Rey Jálid permanecía cerrado. De acuerdo con la información proporcionada por Flightradar24, el cierre se mantenía al menos hasta las 21:00 horas del domingo.

Las autoridades también trasladaron las actividades escolares de la capital a la modalidad en línea, en medio de la escalada de los enfrentamientos relacionados con la guerra de Irán.

🇸🇦 | Imágenes muestran el impacto de un ataque hutí en la Terminal 4 del Aeropuerto Internacional Rey Khalid en Riad este domingo. pic.twitter.com/NyVimgqVoV — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

Embajada de México emite recomendaciones para mexicanos en Arabia Saudí

Ante los acontecimientos recientes y el posible agravamiento de la situación, la Embajada de México en Arabia Saudita pidió a los connacionales mantenerse informados y tomar precauciones.

Entre las recomendaciones difundidas por la representación diplomática se encuentran:

Mantener la calma y consultar únicamente información oficial de las autoridades saudíes

Evitar las zonas cercanas a los aeropuertos internacionales de Riad, Yeda y Dammam

Tener a la mano el permiso de residencia, la visa y otros documentos importantes

Consultar con la aerolínea y el aeropuerto correspondiente la disponibilidad de los vuelos programados

Permanecer atentos a las alertas telefónicas que anticipen ataques y refugiarse en un lugar seguro en casa o en el trabajo

Evitar compartir en redes sociales fotografías o videos de incidentes relacionados con el conflicto

Verificar que el pasaporte tenga una vigencia superior a seis meses y solicitar su renovación de inmediato si no cumple con ese requisito

Actualizar los datos personales en la base de datos de la Embajada

📢 Aviso a la comunidad mexicana en Arabia Saudita. (11/10/2026) pic.twitter.com/e4kIKTkQRd — Embajada de México en Arabia Saudita (@Embamex_ASA) October 11, 2026

La representación mexicana recomendó consultar las cuentas oficiales @KSAmofaEN, @MOISaudíArabia y @SaudiDCD para obtener información sobre la situación de seguridad.

Para verificar el estado de los vuelos, sugirió revisar las cuentas @KKIASA, @KAIAirport y @KFIAirport, correspondientes a los aeropuertos señalados por la Embajada.

La dependencia también proporcionó un número para atender emergencias de ciudadanos mexicanos: +966 55 753 9374.

Para consultas y citas relacionadas con la renovación de pasaportes, los connacionales pueden escribir al correo electrónico cons.arabia_saudita@sre.gob.mx.

Ataque en aeropuerto de Riad dejó 12 muertos y más de 300 heridos

El impacto reportado el domingo ocurrió menos de un día después del ataque del sábado contra el Aeropuerto Internacional de Riad, que dejó 12 personas muertas y más de 300 heridas, algunas de ellas de gravedad.

De acuerdo con la información proporcionada, el ataque del sábado fue el más mortífero registrado en una nación árabe del Golfo desde el inicio de la guerra de Irán.

Hasta el domingo, ningún grupo había reivindicado la responsabilidad por ese ataque. Sin embargo, los rebeldes hutíes, respaldados por Irán y enfrentados a la coalición liderada por Arabia Saudí en Yemen, habían reconocido ataques contra aeropuertos e instalaciones petroleras saudíes durante los días anteriores.

🇸🇦 | URGENTE: El aeropuerto internacional de Riad está bajo ataque con misiles. pic.twitter.com/zivCqiJvnj — Alerta News 24 (@AlertaNews24) October 11, 2026

El portavoz militar hutí, el general de brigada Yahya Saree, publicó en la red social X una advertencia dirigida a aerolíneas, trabajadores y viajeros para que evitaran utilizar los aeropuertos y el espacio aéreo de Arabia Saudí, al considerar que podían ser objeto de nuevos ataques.

El portavoz indicó que los aeropuertos de La Meca y Medina estaban excluidos de esa advertencia.

Hutíes reportan víctimas en Yemen tras presunto ataque saudí

Mientras continuaban los enfrentamientos, el Ministerio de Salud controlado por los hutíes informó que un niño murió y seis personas resultaron heridas en un presunto ataque aéreo saudí contra una vivienda en Saná, capital de Yemen.

La misma dependencia afirmó que 91 yemeníes habían muerto durante cinco semanas de ataques de la coalición liderada por Arabia Saudí. Según esa versión, el 60% de las víctimas eran mujeres y niños.

Las autoridades saudíes no habían respondido de inmediato a esas afirmaciones, de acuerdo con la información disponible.

El ataque contra el aeropuerto de Riad también se produce en un contexto de preocupación por las consecuencias regionales del conflicto, incluidos los posibles efectos sobre los suministros y los precios mundiales del petróleo, el transporte marítimo comercial y la seguridad de la aviación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado que considera la posibilidad de involucrarse en las operaciones contra los rebeldes hutíes, en medio de la escalada militar.

Ante este escenario, la Embajada de México pidió a los connacionales mantenerse atentos a las comunicaciones oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad mientras continúe la situación de riesgo.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.