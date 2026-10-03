Brote de ébola en la RDC supera las 4 mil muertes; ¿qué se sabe del virus?

La epidemia de ébola se extiende a seis provincias de RDC. Foto: Reuters

La epidemia de ébola en la República Democrática del Congo (RDC) ha causado 4 mil 18 muertes de un total de 8 mil 300 casos registrados, según el último balance de las autoridades congoleñas publicado este viernes.

La cifra representa una tasa de letalidad de 48.4% y convierte al brote en el más mortífero registrado hasta ahora en este país de África central.

Ébola se extiende a seis provincias de la RDC

El brote comenzó en la provincia de Ituri, en el noreste del país, y está causado por el virus Bundibugyo, una cepa para la que no existe una vacuna ni un tratamiento específico homologados.

La epidemia se ha extendido a seis provincias del norte y este de la RDC, regiones donde la presencia del Estado es frágil y operan grupos armados.

De acuerdo con las autoridades sanitarias, durante la fase inicial de la infección el virus Bundibugyo puede provocar síntomas aparentemente leves, lo que puede retrasar su detección.

Varios tratamientos y vacunas contra esta cepa se encuentran actualmente en fase de prueba y el virus Bundibugyo es todavía poco conocido.

Hasta ahora, la cepa Zaire había sido responsable de la mayoría de los brotes de ébola registrados en la RDC.

¿Qué es el ébola y cómo se transmite?

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el ébola es una enfermedad poco frecuente pero grave que puede ser mortal y es causada por virus del género Orthoebolavirus, de la familia Filoviridae.

Hasta ahora se han identificado seis especies de este género y tres son conocidas por provocar grandes brotes: el virus del Ébola, el virus del Sudán y el virus de Bundibugyo.

La OMS señala que el virus puede transmitirse a las personas por el contacto estrecho con animales infectados, así como por contacto directo con la sangre, secreciones u otros líquidos corporales de personas enfermas o fallecidas.

También puede propagarse mediante objetos o superficies contaminados.

Las personas no transmiten el virus mientras no presentan los síntomas, pero pueden seguir siendo infecciosas mientras el virus permanezca en la sangre.

Según la OMS, el periodo de incubación puede ser de dos a 21 días y los primeros síntomas incluyen fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza y de garganta; posteriormente pueden aparecer vómitos, diarrea, dolor abdominal y erupciones cutáneas.

La organización destaca que la atención médica temprana, incluida la rehidratación y el tratamiento de síntomas específicos, puede mejorar las posibilidades de supervivencia.

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