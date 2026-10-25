Cómo y dónde votar en Florida y Texas el 3 de noviembre: fechas, voto anticipado e identificación

Ciudadanos haciendo fila para ejercer su derecho al voto | Foto: Shutterstock

Los electores de Florida y Texas podrán votar en las elecciones generales del martes 3 de noviembre de 2026, pero quienes todavía no hayan participado deben revisar los horarios, los centros de votación y los requisitos de identificación para evitar contratiempos.

Ambos estados mantienen abierto el período de voto anticipado, aunque las fechas y condiciones para sufragar por correo son diferentes y los plazos ordinarios para solicitar una boleta postal ya vencieron.

En Florida, la votación anticipada obligatoria se desarrolla del 24 al 31 de octubre, mientras que algunos condados habilitan días adicionales hasta el 1 de noviembre.

Si se habla de Texas, este proceso comenzó el 19 de octubre y finalizará el viernes 30. En ambos estados, los electores también podrán acudir a las urnas el día de los comicios, siempre que cumplan con los requisitos de registro y se presenten en el lugar correspondiente.

¿Cómo votar en Florida el 3 de noviembre?

La División de Elecciones del Departamento de Estado de Florida establece que las elecciones generales serán el martes 3 de noviembre. Las personas registradas podrán elegir entre la votación anticipada, el voto por correo y la votación presencial durante la jornada electoral.

De acuerdo con el calendario electoral estatal, el período obligatorio de votación anticipada comprende del 24 al 31 de octubre. No obstante, algunos condados ofrecen fechas adicionales, por lo que es importante consultar los horarios y las direcciones de los centros habilitados en la página oficial de elecciones de cada jurisdicción.

El día de las elecciones, los centros de votación estarán abiertos de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., hora local.

Quienes opten por votar ese martes deberán acudir a su centro asignado, que pueden consultar mediante la herramienta de búsqueda de precintos electorales de la División de Elecciones de Florida.

Para sufragar presencialmente, los electores deben presentar una identificación vigente con fotografía y firma. Entre los documentos aceptados están la licencia de conducir de Florida, la tarjeta de identificación estatal, el pasaporte estadounidense, una identificación militar, una identificación estudiantil y determinadas credenciales de entidades gubernamentales, entre otras opciones contempladas por la ley.

Si el documento con fotografía no incluye la firma, será necesario presentar otra identificación que sí la tenga. En caso de no llevar un documento válido, el elector puede emitir un voto provisional, sujeto a los procedimientos de verificación correspondientes.

¿Todavía se puede votar por correo en Florida?

El plazo ordinario para solicitar que se enviara una boleta por correo venció el jueves 22 de octubre a las 5:00 p.m. Por ello, quienes no realizaron la solicitud a tiempo no deben asumir que todavía pueden iniciar el trámite ordinario para recibir una boleta postal.

Las personas que ya tienen una boleta deben completarla y devolverla de acuerdo con las instrucciones oficiales. La División de Elecciones establece que el sobre con la boleta marcada debe ser recibido por la oficina electoral del condado a más tardar a las 7:00 p.m. del 3 de noviembre.

Los electores pueden consultar el estado de su boleta y las opciones de entrega a través del sitio web oficial de la División de Elecciones de Florida y de la oficina electoral de su condado.

¿Cómo votar en Texas el 3 de noviembre?

En Texas, el voto anticipado presencial comenzó el lunes 19 de octubre y concluirá el viernes 30. La Secretaría de Estado de Texas señala que cualquier elector registrado puede participar durante ese período y acudir a cualquiera de los centros de votación anticipada habilitados en el condado donde está registrado.

Para quienes decidan esperar hasta el día de las elecciones, las urnas estarán abiertas el martes 3 de noviembre de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Los electores pueden verificar sus datos de registro y buscar información sobre los lugares habilitados mediante el portal oficial VoteTexas.gov o a través de la oficina electoral de su condado.

¿Qué identificación se necesita para votar en Texas?

La legislación de Texas contempla siete formas aceptables de identificación con fotografía para votar presencialmente:

Licencia de conducir de Texas.

Certificado de identificación electoral de Texas.

Tarjeta de identificación personal de Texas.

Licencia para portar armas de fuego emitida por el estado.

Identificación militar estadounidense con fotografía.

Certificado de ciudadanía estadounidense con fotografía.

Pasaporte de Estados Unidos, en formato de libreta o tarjeta.

Los electores que no posean ni puedan obtener razonablemente una de estas identificaciones pueden presentar un documento alternativo aceptado y completar una Declaración de Impedimento Razonable, en la que expliquen por qué no pueden presentar una identificación aprobada.

Entre los documentos alternativos contemplados están determinados recibos de servicios públicos, estados de cuenta bancarios, cheques gubernamentales y certificados de registro electoral.

¿Quién puede votar por correo en Texas?

A diferencia de Florida, Texas limita el voto por correo a los electores que cumplen determinadas condiciones.

Pueden solicitar una boleta postal quienes tengan 65 años o más el día de las elecciones, estén enfermos o tengan una discapacidad, esperen dar a luz dentro de las tres semanas anteriores o posteriores a los comicios, se encuentren fuera de su condado durante la jornada electoral y el horario de votación anticipada, o estén recluidos en una cárcel o bajo internamiento civil involuntario.

El plazo para que las autoridades electorales recibieran las solicitudes ordinarias de boleta por correo venció el viernes 23 de octubre. Quienes ya solicitaron una boleta deben seguir las instrucciones para completarla y devolverla.

La fecha límite ordinaria para recibir las boletas enviadas por correo es el 3 de noviembre a las 7:00 p.m. cuando el sobre no tiene matasellos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.