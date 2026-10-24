Experto en derecho internacional: Oscar Solera, nuevo representante de la ONU-DH

Oscal Solera. Foto: X @ONUDHmexico

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) informó que Oscar Solera fue acreditado como su nuevo representante en el país, en sustitución de Humberto Henderson, quien estuvo al frente de la oficina entre julio de 2025 y agosto de 2026.

¿Quién es Oscar Solera, nuevo representante de la ONU-DH?

De nacionalidad costarricense, Oscar Solera cuenta con experiencia en el sistema de las Naciones Unidas en áreas como derechos humanos, Estado de derecho, cooperación técnica y operaciones de paz.

El nuevo representante de la ONU-DH, es doctor en Derecho Internacional y maestro en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra. Además, es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica.

📍 Nuevo Representante de la ONU-DH en México



La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informa que Oscar Solera asumió el cargo de Representante.



🔗 Conoce más sobre su nombramiento y trayectoria: https://t.co/ht8SJvrsKL pic.twitter.com/hxSOKGIYGz — ONU-DH México (@ONUDHmexico) October 23, 2026

A lo largo de su trayectoria, Solera ocupó distintos cargos en organismos de Naciones Unidas. Fue oficial de Asuntos Políticos en la Oficina Ejecutiva del secretario general de la ONU y director adjunto de la División de Derechos Humanos de la Misión de las Naciones Unidas en Malí.

En Colombia, coordinó la Unidad de Justicia y Sector Seguridad de la oficina del ACNUDH. Desde esa posición, impulsó iniciativas de cooperación técnica con instituciones del Estado y organizaciones de la sociedad civil.

Su trabajo en territorio colombiano incluyó temas de justicia transicional, seguridad ciudadana, administración de justicia y protección de personas defensoras de derechos humanos.

También trabajó en la Sección de Estado de Derecho y Democracia de la sede del ACNUDH en Ginebra, además de desempeñar funciones en instituciones de Costa Rica y Suiza.

¿Cuáles serán sus funciones?

Con su acreditación, estará al frente de la oficina de l aONU-DH en México, cuyo mandato consiste en promover y proteger los derechos humanos mediante el monitoreo de su situación y la cooperación técnica con instituciones del Estado.

Entre sus funciones también se encuentran el acompañamiento a víctimas y organizaciones de la sociedad civil, así como la promoción de los estándares internacionales en materia de derechos humanos.

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