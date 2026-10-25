Vinculan a proceso al exfiscal de Chihuahua por traición a la patria; permanecerá en el Altiplano

César “N” es vinculado a proceso por traición a la patria. Foto: Cuartoscuro.

César “N”, exfiscal de Chihuahua, fue vinculado a proceso por el delito de traición a la patria durante la madrugada de este domingo, tras una audiencia de más de ocho horas realizada en el Centro de Justicia Federal ubicado en El Altiplano, Estado de México.

El juez estableció un plazo de dos meses para la investigación complementaria y determinó mantener la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que el exfuncionario permanecerá detenido en el Centro Federal de Readaptación Social durante este periodo.

La defensa de César “N” informó que impugnará la medida establecida por el juez mediante los medios legales correspondientes.

“Obviamente sí estamos nosotros pues un poco indignados, ¿por qué?, porque sí se ofrecieron las pruebas que debieron haberse ofrecido en la carpeta y que no sustentaban la probable responsabilidad”, declaró José Ramón Flores, abogado de César “N”.

Defensa analiza procedimiento abreviado para César “N”

El abogado también señaló que la defensa analizará la posibilidad de que César “N” se acoja a un procedimiento abreviado, lo que podría reducir la pena en caso de que se concrete.

“Vamos a impugnar por los medios legales y vamos a reflexionar el punto que hizo la propuesta la Fiscalía… el margen de punibilidad, bueno, se establece de cinco a 40 años y de acuerdo al procedimiento abreviado el máximo que se puede obtener de reducción es un tercio”, explicó José Ramón Flores.

De acuerdo con el abogado, bajo ese procedimiento la pena podría reducirse a aproximadamente tres años y seis meses.

¿Por qué ingresó César “N” a El Altiplano?

El pasado 19 de octubre, César “N” fue ingresado al Centro Federal de Readaptación Social de El Altiplano por el delito de traición a la patria.

Esto ocurrió luego de que se diera a conocer la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en un operativo para desmantelar un narcolaboratorio en El Pinal, municipio de Morelos, en el estado de Chihuahua.

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