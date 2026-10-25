Tormenta Boelo golpea Ámsterdam y obliga a cancelar al menos 90 vuelos

La tormenta Boelo provocó la cancelación de decenas de vuelos. Fotos: AFP/Pexels

La tormenta Boelo provocó la cancelación de decenas de vuelos en el aeropuerto de Schiphol, en Ámsterdam, Países Bajos, debido a los fuertes vientos registrados este domingo. De acuerdo con un recuento de la agencia AFP en la página de salidas de la terminal aérea, al menos 90 vuelos fueron cancelados, principalmente con destino a distintas ciudades europeas, entre ellas París, Roma y Dublín.

Las afectaciones también alcanzaron las operaciones de llegada, pues varios vuelos que tenían previsto aterrizar en el aeropuerto neerlandés fueron cancelados o sufrieron retrasos. La terminal advirtió que las condiciones meteorológicas reducirían el número de despegues y aterrizajes durante la jornada.

La situación generó cambios en la programación de las operaciones aéreas, por lo que los pasajeros con viajes previstos desde o hacia Schiphol podrían enfrentar modificaciones en sus itinerarios.

¿Por qué cancelaron vuelos en el aeropuerto de Ámsterdam?

El aeropuerto de Schiphol informó que los fuertes vientos asociados con la tormenta Boelo obligaron a reducir las operaciones aéreas durante el domingo.

En un aviso dirigido a los viajeros, la terminal señaló que, debido a las condiciones meteorológicas, habría menos vuelos despegando y aterrizando. Sin embargo, no precisó cuántas operaciones se verían afectadas en total.

El viento intenso puede dificultar las maniobras de despegue y aterrizaje, por lo que las aerolíneas y los aeropuertos ajustan sus operaciones cuando las condiciones no permiten mantener la programación habitual con seguridad.

En este caso, las cancelaciones y los retrasos alcanzaron tanto a los vuelos de salida como a los que tenían previsto llegar a la terminal neerlandesa.

¿Qué vuelos fueron cancelados por la tormenta Boelo?

Según el recuento realizado por AFP en la página de salidas de Schiphol, 90 vuelos aparecían como cancelados durante el domingo.

Las afectaciones se concentraron principalmente en rutas hacia otras ciudades europeas. Entre los destinos mencionados se encontraban:

París, Francia

Roma, Italia

Dublín, Irlanda

Además de las cancelaciones, varios vuelos de llegada fueron suspendidos o registraron retrasos. La cifra de 90 corresponde al recuento de vuelos cancelados en la página de salidas y no representa necesariamente el total de operaciones afectadas en toda la terminal.

La cantidad de vuelos modificados podría variar a medida que las aerolíneas actualicen sus itinerarios y las condiciones meteorológicas cambien.

¿Qué deben hacer los pasajeros afectados?

Los viajeros que tengan previsto volar desde o hacia el aeropuerto de Schiphol deben consultar el estado de su vuelo directamente con la aerolínea y revisar las actualizaciones de la terminal aérea.

Las autoridades aeroportuarias no precisaron cuántas operaciones serían canceladas en total ni cuánto tiempo durarían las afectaciones. Por ello, los pasajeros deberán mantenerse atentos a los avisos oficiales mientras continúe el episodio de fuertes vientos.

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