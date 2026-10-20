Protestas en Francia podrían extenderse a otros países de Europa, advierte internacionalista

Las protestas en Francia, que comenzaron con reclamos estudiantiles por la falta de presupuesto educativo, se han extendido en medio de una crisis económica, recortes gubernamentales y el aumento del costo de vida.

En entrevista con Pablo Valdés y Rocío Ireta, en A las Nueve en Uno, la internacionalista Aribel Contreras señaló que las movilizaciones deben analizarse también desde una perspectiva geopolítica, por sus posibles repercusiones en otros países europeos.

Contreras consideró que las manifestaciones no responden únicamente a problemas locales, sino que también reflejan tensiones económicas y políticas que atraviesan Europa.

“No reduzcamos la mirada de creer que esto lo hicieron los manifestantes con peticiones genuinas. También hay inyecciones desde el exterior… que le conviene generar desestabilidad política al interior de Europa y por eso no perdamos de vista estas hipótesis de que hay injerencia extranjera que inyecta este tipo de grupos radicales que se insertan en la sociedad y que se van filtrando como células para generar caos”. Aribel Contreras, internacionalista

La especialista también señaló que las protestas se producen en un contexto de polarización política y de preparación para las elecciones presidenciales francesas previstas para abril de 2027.

Protestas podrían extenderse a otros países

La especialista consideró que lo que se observa en Francia solo es el “pivote” de lo que puede “contagiarse” en otros países de Europa, alimentando el uso de la violencia.

“De endémico se puede convertir en algo mucho más pandémico. Porque esto es solo el pivote de lo que puede seguir contagiándose, por lo que hemos visto en Austria, en España, en Albania, en Italia, en otros países, que se puede ir expandiendo, lo cual no son buenas noticias porque esto lo único que alimenta es la polarización y el uso de la violencia para supuestamente reprimir la violencia. Esto en verdad me parece desastroso y para nada buenas noticias en términos de gobernanza global”. Aribel Contreras, internacionalista.

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