Desde el 14 de mayo se han registrado agresiones a cristianos. Foto: Pexels

Cristianos en Bengala Occidental, India, denunciaron un aumento de agresiones contra su comunidad, que atribuyen a grupos de derecha, luego de la llegada al poder del partido nacionalista hindú Bharatiya Janata Party (BJP), del primer ministro Narendra Modi, en las elecciones regionales de mayo.

Representantes de la comunidad cristiana señalaron que, desde el 4 de mayo, se han registrado ataques contra iglesias, agresiones a pastores e interrupciones de servicios religiosos en este estado ubicado al este de India, cuya población ronda los 100 millones de habitantes.

Durante una reunión celebrada el sábado en Calcuta, capital de Bengala Occidental, 35 representantes cristianos de distintas regiones del país expusieron sus preocupaciones ante el aumento de incidentes contra los fieles.

Cristianos denuncian al menos 60 ataques

Herod Mullick, secretario y fundador del Bangiya Christiya Parisheba, un foro que representa a confesiones cristianas del este y noreste de India, aseguró que se han registrado al menos 60 incidentes desde la llegada del BJP al poder estatal.

De acuerdo con el representante cristiano, las víctimas han señalado en repetidas ocasiones a organizaciones de derecha como responsables de las agresiones. Entre los hechos denunciados se encuentran la interrupción de servicios dominicales, exigencias de documentos de identidad y acusaciones contra los fieles por supuestas conversiones forzadas de personas hindúes.

Por su parte, Samik Bhattacharya, presidente del BJP en Bengala Occidental, afirmó recientemente que se realizan conversiones forzadas en Asansol, ciudad industrial ubicada a unos 223 kilómetros de Calcuta, y acusó a una escuela misionera cristiana de discriminación religiosa.

India cuenta con alrededor de mil 400 millones de habitantes y más del 2% de su población profesa el cristianismo, de acuerdo con el último censo. Los cristianos sostienen que su religión tiene presencia en el país desde hace casi dos mil años.

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