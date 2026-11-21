DEA destaca detención del “Chapo Isidro”.

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) calificó como una “victoria significativa” la detención de Fausto Isidro Meza Flores, conocido como “Chapo Isidro”, identificado por autoridades mexicanas como jefe de la organización criminal de los Beltrán Leyva. La agencia estadounidense reconoció la participación de las autoridades mexicanas en el operativo realizado en Guasave, Sinaloa.

The capture of Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro,” leader of the Beltrán Leyva-affiliated Meza-Flores drug trafficking organization, represents a significant victory against one of Mexico’s most violent criminal networks.



For decades, this organization has fueled… pic.twitter.com/JJ52HHV4lp — DEA HQ (@DEAHQ) November 21, 2026

DEA destaca detención del “Chapo Isidro”

A través de su cuenta oficial de X, la DEA señaló que la captura representa un golpe contra una de las redes criminales que considera más violentas de México. También sostuvo que el grupo ha traficado drogas, entre ellas fentanilo, hacia Estados Unidos y que sus actividades han contribuido a la violencia y la inestabilidad en territorio mexicano.

En la publicación, la agencia estadounidense difundió el siguiente mensaje:

“La captura de Fausto Isidro Meza Flores, ‘El Chapo Isidro’, líder de la organización de tráfico de drogas Meza-Flores, afiliada a Beltrán Leyva, representa una victoria significativa contra una de las redes criminales más violentas de México. Durante décadas, esta organización ha alimentado el derramamiento de sangre y la inestabilidad en México mientras traficaba drogas mortales, incluido el fentanilo, hacia Estados Unidos, representando una amenaza significativa para la vida y las comunidades estadounidenses. [#DEA] elogia a las autoridades mexicanas por esta operación decisiva y sigue comprometida con desmantelar las organizaciones criminales violentas responsables del tráfico de drogas mortales a nuestro país”.

Con este mensaje, la agencia reconoció la colaboración de las autoridades mexicanas y reiteró su compromiso de combatir a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos.

Contexto de la detención del “Chapo Isidro”

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que Fausto Isidro Meza Flores fue detenido el viernes 20 de noviembre de 2026, en el municipio de Guasave, Sinaloa, durante un operativo coordinado entre organismos de inteligencia de México y Estados Unidos.

En la acción participaron elementos de Fuerzas Especiales de la Guardia Nacional y del Ejército, así como personal militar comisionado en la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

En el mismo operativo también fueron detenidos Germán “N”, identificado como “Serafín” y señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, a quien las autoridades identificaron como operador financiero.

Tras el operativo se reportaron enfrentamientos, bloqueos y vehículos incendiados en Guasave. El Registro Nacional de Detenciones asentó que la aprehensión de Meza Flores ocurrió a las 19:50 horas y lo reportó con estatus “en traslado”.

¿Quién es el “Chapo Isidro”?

Fausto Isidro Meza Flores es identificado por autoridades estadounidenses como presunto líder de la organización criminal transnacional Meza Flores, vinculada con el tráfico de drogas desde Sinaloa hacia Estados Unidos.

En México, su grupo también es conocido como Cártel de Guasave o Los Mazatlecos, y está relacionado con la estructura de los Beltrán Leyva.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) lo incluyó en su lista de los diez fugitivos más buscados. Además, el Gobierno de Estados Unidos ofrecía una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su captura o condena.

De acuerdo con la ficha del organismo estadounidense, Meza Flores enfrenta acusaciones federales relacionadas con narcotráfico y armas en ese país.

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