Surgen 5 nuevos casos de bebés fallecidos tras permanecer en UCIN del IMSS en Jalisco; ya suman 8

Foto: Elizabeth Rivera Avelar

En Jalisco, cinco nuevas familias reportaron el fallecimiento de bebés internados en la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales (UCIN) del Hospital de Gineco-Obstetricia del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS, en Guadalajara, donde se habían identificado brotes de las bacterias Klebsiella pneumoniae y el hongo Candida albicans.

Los cinco fallecimientos ocurrieron entre el 29 de marzo y el 28 de septiembre de 2026, es decir, un periodo de prácticamente seis meses. Se suman a los tres denunciados por otras familias, cuyos bebés también permanecieron internados en áreas del Centro Médico de Occidente y cuyos decesos fueron relacionados por sus padres con infecciones por estos microorganismos.

La existencia de los brotes fue reconocida oficialmente por la Secretaría de Salud y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) el 30 de septiembre, quienes informaron que los brotes identificados en la UCIN fueron notificados a las autoridades sanitarias estatales y federales y que se activaron los protocolos de vigilancia epidemiológica y control de infecciones.

Entre los casos documentados por las familias se encuentran:

Matías Bautista Saldaña, hijo de Cristina Saldaña y Elías Bautista, nació el 3 de agosto y falleció el 7 de septiembre a causa de una falla renal que, según su familia, derivó de una infección por Candida. Su madre denunció que en la misma sala había otros cinco menores contagiados con el mismo hongo.

“- En el acta de defunción sí viene la causa de muerte, que es por hongo Cándida y choque séptico.

– Como mamá, ¿cómo se siente ante este eh engaño por parte de las autoridades o directivos de no ser claras en la causa de muerte de la bebé?

– Cuando falleció nuestro bebé, que fuimos a reconocer el cuerpo, el médico nos dijo que el niño había muerto por un paro respiratorio, lo cual es mentira, porque cuando nos dieron el acta de defunción, ahí venía realmente la causa de fallecimiento del niño.

– ¿Se les han acercado las autoridades federales?

– No, aún no.

– ¿Cuántos niños o niñas calculan que fallecieron en el tiempo que estuvo su niño?

– En el tiempo que estuvimos yendo a visitas con el niño, platicábamos con papás de la misma área de nuestro bebé y todos los bebés tenían el hongo Cándida; incluso en el cuarto donde estaba mi bebé había seis niños, y los seis tenían el mismo hongo.

– ¿En la UCIN?

– Sí”

Cristina Saldaña / madre de bebé fallecido en Centro Médico de Occidente

Elías Miguel Escalante García, hijo de Diana Lizet García Navarro y Miguel Escalante, nació de forma prematura el 14 de marzo y falleció el 29 de marzo tras contraer, de acuerdo con sus padres, Klebsiella. La familia señaló que el hospital carecía de coordinación con el banco de sangre y que el personal médico minimizó los síntomas iniciales.

“Hasta que el niño estaba falleciendo, entró un infectólogo. Se esperaron hasta el momento final, literalmente, para ahora sí que hacer lo que se debió haber hecho desde un principio. Hasta ese día que murió, entró un infectólogo. Nuestra acta de función viene por pleuritis y por, desconozco.

“No hicimos nada en el momento porque es un dolor que no tiene nombre, es un dolor muy inmenso, y dijimos, a lo mejor, pues nos tocó la mala suerte y ya no indagamos. La verdad, me arrepiento muchísimo de no haberlo hecho desde un principio, porque todas las personas que están aquí no hubieran pasado por lo mismo”

Diana Lizet García / madre de bebé fallecido en Centro Médico de Occidente

Ailany Guadalupe Ochoa González, hija de Evelyn Elizabeth González Álvarez y Marco Antonio Ochoa González, nació el 9 de abril y falleció el 28 de septiembre, a los cinco meses. Su familia señaló que fue sometida a cirugías por hidrocefalia y que posteriormente contrajo Klebsiella pulmonar y Cándida en el torrente sanguíneo a través de un catéter central.

“Ahí la niña agarró una infección de Klebsiella pulmonar. Me dijeron que todos los niños de piso, porque mi bebé estaba en piso, habían salido positivos a esa infección. Después de eso, pues la tenían supuestamente con tratamiento; mi bebé no se había complicado nada. En el momento en que la meten a quirófano para que le colocaran la válvula, iba perfectamente bien, no tenía ninguna complicación. Saliendo del quirófano, le vi a mi bebé mucha sangre en su cabeza y en su estómago; le comento a la cirujana, porque salió y me dijo que todo había salido bien, ¿por qué mi bebé salió muy mal?, que nunca había salido así, no era la primera cirugía que le habían hecho. Me dijo: ‘No, es normal, bajamos al piso’.

“En piso tres se arrimaron los pediatras; les comenté que mi bebé salió muy pálida, que estaba muy mal, salió hemorragia de su pecho y me dijeron que sí, que mi bebé estaba muy mal, que se les había desangrado en el quirófano, que no la atendieron en el quirófano. En el momento en que los pediatras me comentaron que mi bebé estaba en estado de choque, me la entubaron en ese momento, y de ahí, a los 3 días me dijeron que me había salido también con Cándida, pero que estaba en su sangre”

Evelyn González / madre de bebé fallecido en Centro Médico de Occidente

Camila Sofía Bautista Flores, hija de Fátima Argentina Pérez Flores y Diego Michel Bautista Pérez Martínez, nació el 10 de julio y falleció el 9 de agosto de 2026 debido, según sus padres, a un choque séptico por Cándida. La familia denunció que el personal médico solía confundir información de los pacientes y que ingresaba bebés sanos a salas donde ya había menores infectados.

“De la nada empieza a vomitar y empiezan a decirme que mi leche era la que no le estaba cayendo, que llevara una dieta sin lácteos ni irritantes. Le llevé la dieta sin lácteos ni irritantes; la leche aun así no le seguía cayendo, le metieron fórmula y seguía vomita y vomita. Por eso le empiezan a hacer cultivos y dicen que hay una bacteria, pero no sabían cuál era. Duraron 15 días suministrando medicamentos sin saber qué bacteria u hongo era.

“Hasta después de 15 días, empiezan a saber que empezó con Cándida. Por ese mismo hongo se le abrió nuevamente y volvió a recaer en la intubación. De ahí, los doctores siempre se equivocaban de bebé y nos daban mala información. Siempre era que en la mañana un doctor me decía que estaba muy bien y en la tarde ya se me iba a morir mi hija”

Fátima Pérez / madre de bebé fallecido en Centro Médico de Occidente

Marcos Jassiel Baltasar Reynoso, hijo de María Fernanda Reynoso Salazar y Marcos Eduardo Baltasar González, nació el 19 de junio y falleció el 22 de septiembre después de contraer, según su familia, Cándida a través de un catéter central.

La infección le habría provocado una hemorragia ventricular y falla multiorgánica. Su madre detalló que el menor se encontraba en el edificio de Pediatría de urgencias, es decir, un hospital distinto al de los anteriores casos, pero se ubica en el mismo complejo.

“- Cuando mi niño estaba más o menos estable, me hablaron y me dijeron que si me podía presentar. Yo un día antes lo vi, pues estable; siempre que llegaba me decían que estaba estable, estable. Un día que llegué, me metieron a un cuartito y me dijeron que mi hijo ya había fallecido, que le había dado un choque séptico y un paro cardíaco y que había tenido una falla multiorgánica también. Ahí suponía que ya tenía la Klebsiella por la forma de muerte que tienen todos los demás, pero en el acta no me la pusieron.

– Para el IMSS, ¿cuál fue la causa de muerte oficial?

– Le pusieron arritmia cardíaca y acidosis, que es falla multiorgánica por demasiado ácido en la sangre”

María Fernanda Reynoso / madre de bebé fallecido en Centro Médico de Occidente

Otros tres fallecimientos ya habían sido denunciados

Los cinco nuevos casos se conocieron después de que otros tres padres de familia presentaran denuncias por el fallecimiento de sus bebés, también relacionados por las familias con infecciones durante su estancia hospitalaria.

Con estos nuevos testimonios, suman ocho las familias que han reportado fallecimientos de recién nacidos y posibles infecciones relacionadas con Klebsiella y Cándida. La existencia de los brotes, sin embargo, no significa que cada fallecimiento haya sido atribuido oficialmente a estos microorganismos.

La Secretaría de Salud y el IMSS informaron que cada caso sería analizado desde los aspectos clínico, epidemiológico y microbiológico para establecer sus posibles causas y determinar las acciones correspondientes.

Familias cuestionan atención y protocolos

Además de los fallecimientos, los padres señalaron presuntas irregularidades en las áreas de terapia intensiva y pediatría:

Falta de lavado de manos por parte del personal médico

Ingreso de trabajadores de mantenimiento sin equipo de protección adecuado sobre los cuneros

Uso de trapos comunes para limpiar las incubadoras

También denunciaron retrasos en la entrega de resultados de cultivos, y cuestionaron las condiciones de higiene y los protocolos para evitar la transmisión de microorganismos. Las familias pidieron que se revisaran los expedientes clínicos, resultados de laboratorio, actas de defunción y protocolos sanitarios para determinar las causas de cada fallecimiento.

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