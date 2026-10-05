Perú suspende elección regional en el norte por ataque con explosivos en centro de votación
Hasta el momento, el Ministerio Público registra 153 incidentes y 33 detenciones por coacción y suplantación de identidad.
Un incendio en un local de votación en el norte de Perú tras la detonación de un presunto explosivo este domingo obligó a suspender las elecciones regionales y municipales en ese lugar, informaron autoridades electorales.
El siniestro, que no dejó heridos, ocurrió en la Institución Educativa David Sánchez Infante de la provincia de Celendín, en la región norteña de Cajamarca, donde había unas 300 personas registradas para votar.
El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y los demás órganos electorales calificaron lo ocurrido como un “atentado” y suspendieron la jornada electoral en el local por razones de seguridad. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, el incendio fue “ocasionado presuntamente por una bomba molotov” y “afectó un pabellón de la institución educativa, incluyendo el centro de acopio y material electoral de reserva”.
“Reiteramos que nadie puede impedir el voto de la población. Todas las personas tienen derecho a votar libremente, sin amenazas ni intimidación alguna”, indicó el comunicado de las autoridades electorales.
Tras el informe final de la policía y la fiscalía, que buscan dar con los responsables, las autoridades definirán cómo y cuándo se retomará la votación en esa circunscripción.
Según el Ministerio Público, durante las elecciones regionales y municipales de este domingo se han registrado hasta el momento 153 incidentes y 33 detenciones, en distintas regiones de Perú. Los casos comprenden presuntos delitos como coacción, distribución de propaganda electoral, suplantación de identidad del votante y expendio de bebidas alcohólicas.
Más de 26 millones de electores están habilitados para votar este domingo, para escoger a 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y mil 696 alcaldes municipales.
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