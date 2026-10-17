“Pesca” de iPhones en Ormuz: así recuperaron celulares tras hundimiento de barco

iPhones. Foto: AFP ilustrativa.

Cientos de iPhones fueron recuperados por pescadores iraníes tras el hundimiento de un barco carguero en el estrecho de Ormuz, luego de que parte de la mercancía quedara flotando en el mar.

Pescadores buscan iPhones tras hundimiento en Ormuz

Videos difundidos en redes sociales muestran a personas a bordo de pequeñas embarcaciones y botes de rescate mientras se desplazan entre contenedores semisumergidos para sacar cajas y otros productos del agua.

Una de las imágenes que circulan muestra una embarcación cargada con cajas de iPhones, mientras otras personas recogen productos que quedaron dispersos entre los contenedores.

Iranians recover new iPhones floating in Strait of Hormuz



🔗 https://t.co/V2IakWuW4b pic.twitter.com/WGy6rj9eGP — The Telegraph (@Telegraph) October 16, 2026

Détroit d’Ormuz, plusieurs conteneurs tombent d’un vraquier touché par l’Iran, des milliers d’iPhone 18 éparpillés en pleine mer, hier de nombreux bateaux de pêche ont rempli leurs cales d’iPhone, aujourd’hui encore des milliers d’iPhone ont été ramenés sur les plages par les… pic.twitter.com/t3maNdM27f — CHRIST 24 INTERNATIONAL (@Christ24Intern) October 17, 2026

Hürmüz Boğazı’nda Apple ürünlerini taşıyan bir geminin batması sonucu binlerce telefon denize saçıldı.



Kıyıya vuran telefonları yüzlerce kişi böyle topladı. pic.twitter.com/mT3GzA0wMT — Aykırı (@aykiri) October 17, 2026

La presencia de los iPhones en el agua llevó a pescadores iraníes a acercarse a la zona para recoger parte de la mercancía. Los reportes señalan que fueron recuperados cientos de teléfonos, aunque no se ha establecido públicamente la cantidad exacta de dispositivos que terminó en el mar.

Entre los productos recuperados se encontraban cajas con iPhones, además de perfumes y otras mercancías que formaban parte de la carga transportada por el barco. Algunas imágenes muestran los teléfonos todavía dentro de sus empaques y cajas.

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