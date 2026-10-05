Nobel de Medicina 2026: Deisseroth, Hegemann y Nagel ganan por optogenética

Nobel de Medicina. Foto: AFP

El Nobel de Medicina 2026 fue otorgado este lunes al estadounidense Karl Deisseroth y a los alemanes Peter Hegemann y Georg Nagel por sus investigaciones sobre la optogenética, una disciplina que permite estudiar cómo determinadas células intervienen en procesos como el aprendizaje, el miedo, la adicción y el movimiento.

El trabajo de los tres científicos permitió avanzar en la comprensión de los circuitos neuronales que participan en recuerdos, sentimientos y comportamientos. El Comité Nobel destacó que sus hallazgos podrían abrir el camino a nuevos tratamientos para trastornos neurológicos y psiquiátricos.

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The 2026 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Karl Deisseroth, Peter Hegemann and Georg Nagel “for their discoveries concerning light-gated ion channels and optogenetics.” pic.twitter.com/pkDDEBWtkz — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Nobel de Medicina 2026 reconoce avances en optogenética

La optogenética ha permitido a los investigadores observar y controlar la actividad de células específicas para entender mejor cómo funciona el cerebro. De acuerdo con el Comité Nobel, esta técnica ha ayudado a identificar circuitos relacionados con diferentes conductas y enfermedades.

Entre las posibles aplicaciones se encuentran padecimientos como el Parkinson y la epilepsia. Sin embargo, el comité señala que estos avances podrían tener aplicaciones más amplias en el tratamiento de trastornos neurológicos y sensoriales.

The 2026 #NobelPrize laureates in physiology or medicine have laid the foundation of a new era in neuroscience.



Using optogenetics, researchers have been able to reveal neural circuits governing specific memories, feelings, and behaviours relevant for neurological and… pic.twitter.com/VBajdQuD9c — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2026

Optogenética también busca restaurar la vista

La investigación de los galardonados ya tiene aplicaciones en el campo de la medicina clínica. Actualmente, científicos utilizan la optogenética para intentar restaurar la visión en personas con discapacidad visual.

El Comité Nobel señaló que esta disciplina transformó la comprensión científica del cerebro y permite avanzar en el estudio de uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona este órgano.

¿Cuándo recibirán el Nobel de Medicina?

Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel recibirán un diploma, una medalla de oro y un premio económico de 1.2 millones de dólares.

La ceremonia oficial se realizará en Estocolmo el 10 de diciembre, fecha que coincide con el aniversario de la muerte de Alfred Nobel, creador de los premios Nobel.

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