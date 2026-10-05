Rachel se alejará, pero frente frío traerá lluvias a todo el país este lunes

| 04:09 | Ángel Sánchez | Uno TV

Rachel se alejará del país y dejará de afectar el territorio este lunes, prevé el SMN.
Lluvias en todo México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 5 de octubre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana, como parte del frente frío 1 y del huracán Rachel.

Sin embargo, según lo informado por el SMN, este lunes Rachel seguirá con su desplazamiento, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar el territorio.

Por otra parte, las altas temperaturas afectarán el noroeste del país, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C para este lunes.

¿Dónde lloverá este lunes 5 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

  • Chiapas
  • Tabasco

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

  • Tamaulipas
  • San Luis Potosí
  • Querétaro
  • Hidalgo
  • Puebla
  • Veracruz
  • Oaxaca
  • Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

  • Nuevo León
  • Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

  • Baja California Sur
  • Sinaloa
  • Nayarit
  • Jalisco
  • Colima
  • Michoacán
  • Coahuila
  • Guanajuato
  • Estado de México
  • Morelos
  • Yucatán
  • Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

  • Chihuahua
  • Durango
  • Zacatecas
  • Aguascalientes
  • Tlaxcala
  • Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

  • Baja California
  • Sonora

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 5 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

  • 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
  • 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa
  • 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

  • 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Oaxaca

Vientos y oleaje:

  • Viento de 40 a 60 km/h: Veracruz, Tabasco y Oaxaca
  • Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro
  • Oleajes de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima
  • Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

  • Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
  • Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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