Rachel se alejará, pero frente frío traerá lluvias a todo el país este lunes
Rachel se alejará del país y dejará de afectar el territorio este lunes, prevé el SMN.
De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 5 de octubre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana, como parte del frente frío 1 y del huracán Rachel.
Sin embargo, según lo informado por el SMN, este lunes Rachel seguirá con su desplazamiento, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar el territorio.
Por otra parte, las altas temperaturas afectarán el noroeste del país, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C para este lunes.
¿Dónde lloverá este lunes 5 de octubre?
Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)
- Chiapas
- Tabasco
Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)
- Tamaulipas
- San Luis Potosí
- Querétaro
- Hidalgo
- Puebla
- Veracruz
- Oaxaca
- Guerrero
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)
- Nuevo León
- Campeche
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)
- Baja California Sur
- Sinaloa
- Nayarit
- Jalisco
- Colima
- Michoacán
- Coahuila
- Guanajuato
- Estado de México
- Morelos
- Yucatán
- Quintana Roo
Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)
- Chihuahua
- Durango
- Zacatecas
- Aguascalientes
- Tlaxcala
- Ciudad de México
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)
- Baja California
- Sonora
Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.
¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 5 de octubre?
Temperaturas máximas esperadas:
- 40 a 45 °C: Baja California y Sonora
- 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa
- 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo
Temperaturas mínimas esperadas:
- 0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Oaxaca
Vientos y oleaje:
- Viento de 40 a 60 km/h: Veracruz, Tabasco y Oaxaca
- Viento de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro
- Oleajes de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Baja California Sur
- Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima
- Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz
¿Cómo estará el clima en el Valle de México?
- Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.
- Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.
¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.
Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.