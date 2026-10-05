Rachel se alejará, pero frente frío traerá lluvias a todo el país este lunes

Lluvias en todo México. Foto: Cuartoscuro

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este lunes 5 de octubre, las lluvias continuarán en los 32 estados de la República Mexicana, como parte del frente frío 1 y del huracán Rachel.

Sin embargo, según lo informado por el SMN, este lunes Rachel seguirá con su desplazamiento, alejándose de costas mexicanas y dejando de afectar el territorio.

Por otra parte, las altas temperaturas afectarán el noroeste del país, donde el termómetro podría alcanzar los 45 °C para este lunes.

¿Dónde lloverá este lunes 5 de octubre?

Lluvia intensa con puntuales torrenciales (150 a 250 mm)

Chiapas

Tabasco

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm)

Tamaulipas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Puebla

Veracruz

Oaxaca

Guerrero

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Nuevo León

Campeche

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Coahuila

Guanajuato

Estado de México

Morelos

Yucatán

Quintana Roo

Intervalo de chubascos (5 a 25 mm)

Chihuahua

Durango

Zacatecas

Aguascalientes

Tlaxcala

Ciudad de México

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm)

Baja California

Sonora

Las rachas de viento fuertes podrían derribar árboles y anuncios publicitarios. Las lluvias fuertes podrían originar encharcamientos e inundaciones. Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y zonas urbanas.

¿Cómo estará la temperatura en el país este lunes 5 de octubre?

Temperaturas máximas esperadas:

40 a 45 °C: Baja California y Sonora

Baja California y Sonora 35 a 40 °C: Baja California Sur y Sinaloa

Baja California Sur y Sinaloa 30 a 35 °C: Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Temperaturas mínimas esperadas:

0 a 5 °C: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Puebla y Oaxaca

Vientos y oleaje:

Viento de 40 a 60 km/h : Veracruz, Tabasco y Oaxaca

: Veracruz, Tabasco y Oaxaca Viento de 30 a 50 km/h : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Guanajuato y Querétaro Oleajes de 2.5 a 3.5 metros de altura : costas de Baja California Sur

: costas de Baja California Sur Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima

costa de Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Tamaulipas y Veracruz

¿Cómo estará el clima en el Valle de México?

Toluca (Estado de México): Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Mínima de 9 a 11 °C y máxima de 18 a 20 °C, con ambiente frío por la mañana. Hacia la tarde, se prevén lluvias muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. Ciudad de México: Por la mañana, ambiente frío y cielo medio nublado; por la tarde, ambiente templado y probabilidad de chubascos, los cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo. Temperatura mínima de 14 a 16 °C y máxima de 21 a 23 °C. Viento de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 50 km/h.

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