Cómo y dónde votar en California y Nueva York: guía paso a paso para las elecciones de noviembre

Cajas para depositar los sufragios en Estados Unidos | Foto: Shutterstock

Los ciudadanos que buscan votar en California y Nueva York en las elecciones generales del martes 3 de noviembre de 2026 todavía tienen opciones para participar, aunque los plazos de registro ordinario ya vencieron.

Ambos estados permiten sufragar de manera anticipada y ofrecen alternativas para quienes no puedan acudir a las urnas el día electoral, pero cuentan con reglas distintas para inscribirse, solicitar una boleta por correo y localizar los centros de votación.

De acuerdo con los organismos electorales oficiales, California permite el registro condicional hasta el 3 de noviembre, mientras que Nueva York cerró el periodo ordinario de inscripción el 24 de octubre.

¿Cómo votar en California en las elecciones de noviembre?

La Secretaría de Estado de California establece que la elección general será el 3 de noviembre y que los centros electorales estarán abiertos de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Paso 1. Verificar Paso 3. Encontrar el centro de votaciónel registro electoral

El plazo ordinario para inscribirse en California venció el 19 de octubre. Sin embargo, quienes cumplan con los requisitos para votar y no se hayan registrado a tiempo pueden recurrir al registro condicional el mismo día de las elecciones, hasta el 3 de noviembre.

Este procedimiento está disponible en las oficinas electorales del condado y en los lugares habilitados para votar presencialmente dentro del condado.

Para registrarse, se requiere ser ciudadano estadounidense, residente de California y tener al menos 18 años el día de las elecciones, además de cumplir las demás condiciones legales. El registro en línea ordinario está disponible en el portal oficial Register to Vote, que también ofrece información en español.

Paso 2. Elegir cómo votar

California ofrece distintas alternativas para emitir el voto:

Por correo: los funcionarios electorales comenzaron a enviar las boletas a los votantes registrados desde el 5 de octubre. Una vez completada, puede devolverse por correo o entregarse en un punto oficial de recepción.

De forma anticipada: los centros de votación de los condados que participan en la Ley de Elección del Votante abrieron desde el 24 de octubre. También habrá lugares habilitados para votar anticipadamente el sábado 31 de octubre.

Presencialmente el día electoral: las urnas estarán abiertas el martes 3 de noviembre, de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.

Quienes envíen la boleta por correo deben asegurarse de que tenga el matasellos del 3 de noviembre o una fecha anterior y de que llegue a la oficina electoral del condado, como máximo, el 10 de noviembre.

Paso 3. Encontrar el centro de votación

Para consultar los lugares disponibles, los votantes pueden ingresar al sitio de California Early Voting y revisar los puntos habilitados para la votación anticipada y la entrega de boletas.

También pueden consultar su inscripción, dirección postal y estado electoral mediante la herramienta oficial My Voter Status. Es recomendable verificar los horarios y las ubicaciones antes de salir de casa, ya que pueden variar según el condado.

¿Cómo votar en Nueva York en las elecciones de noviembre?

En el estado de Nueva York, la elección general también se celebrará el martes 3 de noviembre de 2026.

A diferencia de California, el plazo ordinario para registrarse ya concluyó y no existe en esta elección un procedimiento equivalente de registro condicional para nuevos votantes después de la fecha límite.

La Junta Electoral del Estado de Nueva York estableció el 24 de octubre como fecha límite para recibir las solicitudes de inscripción, tanto por correo como presencialmente. Por tanto, quienes no se hayan registrado a tiempo deberán esperar a una elección futura para participar, mientras que las personas que ya están inscritas todavía pueden elegir entre las modalidades de votación disponibles.

Paso 1. Confirmar que estás registrado

El primer paso consiste en consultar el estado de la inscripción y confirmar el lugar asignado para votar. Para hacerlo, la Junta Electoral ofrece una herramienta oficial deconsulta de registro y centros electorales.

Es importante tener presente que las personas que ya están registradas no necesitan volver a inscribirse para cada elección, siempre que su registro siga siendo válido y cumplan los requisitos correspondientes.

Paso 2. Votar anticipadamente o solicitar una boleta por correo

Nueva York habilitó la votación anticipada desde el sábado 24 de octubre hasta el domingo 1 de noviembre. Los horarios dependen del condado, por lo que es necesario consultar la información electoral local antes de acudir a las urnas.

Quienes prefieran votar por correo deben distinguir entre dos modalidades:

Boleta de voto anticipado por correo: el plazo para presentar la solicitud por internet o correo para esta elección venció el 24 de octubre. Sin embargo, todavía es posible solicitarla personalmente ante la junta electoral del condado hasta el 2 de noviembre.

hasta el 2 de noviembre. Boleta de voto en ausencia: está destinada a quienes cumplan las condiciones legales para utilizar esta modalidad, como encontrarse fuera de su condado el día electoral o no poder acudir a las urnas por enfermedad o discapacidad.

La información y las solicitudes oficiales están disponibles en el portal de la Junta Electoral del Estado de Nueva York, que permite consultar las reglas aplicables a cada tipo de boleta.

Paso 3. Entregar la boleta dentro del plazo

Para la elección general del 3 de noviembre, las boletas por correo deben tener el matasellos de ese día o de una fecha anterior y llegar a la junta electoral del condado, como máximo, el 10 de noviembre.

También pueden entregarse personalmente en los lugares autorizados dentro del plazo correspondiente.

Si el votante ya recibió una boleta de voto anticipado por correo o una boleta de voto en ausencia, no puede emitir otra mediante una máquina electoral para esa misma elección.

No obstante, la normativa contempla la posibilidad de votar presencialmente mediante una boleta bajo declaración jurada, conocida como affidavit ballot.

Paso 4. Localizar el centro de votación

Para votar presencialmente, los electores pueden utilizar la herramienta oficial Poll Site and Voter Lookup y consultar la dirección del centro que les corresponde.

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