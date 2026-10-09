Día Mundial de la Salud Mental 2026: ¿quiénes son los más afectados por suicidios, ansiedad y depresión en México?

¿Cuándo es el Día Mundial de la Salud Mental? | Foto: Cuartoscuro – IA

La tasa nacional de suicidios pasó de 5.1 a 6.7 por cada 100 mil habitantes de 2015 a 2025 en México, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el cual también advirtió que las personas de 10 a 44 años son especialmente propensas a autolesiones, ansiedad y depresión.

Cada 10 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema de “Escuchemos a las personas con experiencia vivida: voces reales, cambio real”, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Aumentan casos de suicidio de 2015 a 2025 en México

México registró 8 mil 709 suicidios a lo largo de 2025, es decir, una tasa de 6.7 por cada 100 mil habitantes, según dijo el INEGI en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio que se conmemoró el pasado 10 de septiembre.

El 79.9% de los suicidios registrados en México durante el año pasado correspondió a hombres, mientras que el 20.1% ocurrió en mujeres; es decir, una tasa de 10.9 en hombres y de 2.6 en mujeres.

Así como la tasa nacional de suicidios creció en 10 años; la tasa en mujeres pasó de 2.0 a 2.6 de 2015 a 2023, mientras que aumentó de 8.4 a 11.4 de 2015 a 2023 en hombres, según el INEGI.

Las tasas más altas de suicidio en 2025 se registraron en los siguientes estados:

Chihuahua | 13.8

Yucatán | 13.7

Aguascalientes | 12.0

Fuente: INEGI

Los estados con las tasas más bajas por esta causa de muerte durante el año pasado fueron:

Guerrero | 2.0

Chiapas | 3.8

Veracruz y Baja California | 4.7

Fuente: INEGI

Los jóvenes, el grupo de edad con mayor número de suicidios en 2025

Los jóvenes de 15 a 29 años presentaron la tasa más alta de suicidios en 2025, con 10.2 por cada 100 mil habitantes, según las estadísticas del propio INEGI.

Las mujeres de dicho grupo de edad tuvieron la tasa más elevada con 5.1 por cada 100 mil durante el año pasado, según se dio a conocer durante el pasado Día Mundial de la Prevención del Suicidio.

Por el contrario, la tasa más alta entre los hombres correspondió al grupo de 30 a 44 años, con 17.2 por cada 100 mil en 2025, según los datos disponibles en México.

Lesiones autoingligidas, entre las principales causas de muerte en jóvenes en 2026

México registró al menos mil 441 casos de lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios) en el primer trimestre de 2026, es decir, el 16.5% del total registrado en 2025, según las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR), publicadas el 18 de septiembre de 2026.

El documento reveló que las mil 441 muertes por suicidio ocurrieron en personas de 10 a 44 años; el 75.8% de dichos casos se presentaron en jóvenes de 10 a 34 años.

Entre enero y marzo de 2026, las autolesiones (suicidio) fueron la tercera causa de muerte entre jóvenes de 10 a 14 años y de 15 a 24 años, según las estadísticas del INEGI.

Personas de 10 a 14 años

Accidentes: 142 Tumores malignos: 99 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 72 Malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas: 42 Parálisis cerebral y otros síndromes paralíticos: 40

Fuente: INEGI

Personas de 15 a 24 años

Accidentes: 1,382 Agresiones (homicidios): 1,128 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 519 Tumores malignos: 412 Enfermedades del corazón: 190

Fuente: INEGI

Tan solo en los primeros tres meses del año, los jóvenes de 10 a 24 años registraron 591 muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, siendo las personas de 15 a 24 años el grupo de edad con mayor número de situaciones con 519.

Cabe destacar que, en el grupo de 25 a 34 años, las lesiones autoinfligidas intencionalmente son la quinta principal causa de muerte con 502 casos registrados.

Agresiones (homicidios): 1,602 Accidentes: 1,408 Enfermedades del corazón: 647 Tumores malignos: 626 Lesiones autoinfligidas intencionalmente (suicidios): 502

Fuente: INEGI

Los adultos de 35 a 44 años también registraron muertes por lesiones autoinfligidas intencionalmente, siendo su novena causa de muerte con 348 casos, según los datos presentados por el INEGI en septiembre de 2026.

Ansiedad y depresión, un problema en jóvenes y población en general en México

El INEGI no precisó que las muertes por suicidio en México durante 2025 y 2026 tuvieran que ver con trastornos como ansiedad o depresión; sin embargo, dichos trastornos aumentan significativamente el riesgo de conducta suicida, de acuerdo con los Institutos Nacionales de Salud (NIH, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos (EE.UU.).

Además, las estadísticas de muertes por lesiones autoinfligidas en jóvenes mexicanos también coinciden con la presencia de ansiedad y depresión en adolescentes mexicanos, según reveló el Módulo de Bienestar Autorreportado (BIARE) 2026, compartido por el INEGI el pasado 26 de septiembre.

En 2026, el 21.8 % de la población de 12 años y más presentó indicios de ansiedad, y el 13.4 % registró indicios de depresión en un lapso de dos semanas previas al levantamiento de la infromación por parte del INEGI.

Respecto a 2025, el porcentaje de personas que presentaron indicios de ansiedad disminuyó y el de quienes presentaron indicios de depresión incrementó levemente en ambos casos.

Cabe señalar que el grupo de población con el porcentaje más alto en indicios de ansiedad fue el de 45 a 59 años, seguido por la población de 30 a 34 años; la población con el porcentaje más bajo fue la de 12 a 17 años.

El grupo de edad con los índices de depresión más altos fue el que corresponde a los adultos mayores de 75 años y más, seguido de la población de 45 a 59 años; la población con el porcentaje más bajo fue la de 12 a 17 años.

Según sexo, 26.2 % de las mujeres y 16.7 % de los hombres presentaron indicios de ansiedad. Además, el 15.9 % de las mujeres y 10.5 % de los hombres presentaron indicios de depresión en 2026.

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