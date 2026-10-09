Señales de alerta que no debes ignorar sobre tu salud mental

La salud mental va más allá de la ansiedad y la depresión, ya que también involucra el estado emocional, el ánimo y la manera en que una persona enfrenta las situaciones de la vida cotidiana. Por ello, identificar los cambios en el comportamiento y reconocer cuándo es necesario pedir ayuda resulta fundamental para prevenir complicaciones.

En el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se conmemora cada 10 de octubre, la psicóloga y psicoterapeuta Ana Norma Abdala explicó en entrevista para el noticiero “A las nueve en Uno“, que sentir tristeza, cansancio o preocupación es parte de la vida, pero es importante prestar atención a la intensidad, la duración y el impacto de esas emociones.

“Es normal sentirte cansado, es normal sentirte triste, es natural, es parte de la vida ante un acontecimiento que pudiera estar sucediendo. Sin embargo, hay tres cosas bien importantes que tenemos que tomar en cuenta: la intensidad, la duración y cuánto está afectando en mi vida”. Ana Norma Abdala, psicóloga y piscoterapeuta

¿Cuáles son las señales de alerta de un problema de salud mental?

De acuerdo con la especialista, existen cambios que pueden indicar que una persona necesita prestar mayor atención a su bienestar emocional, especialmente cuando persisten o interfieren con sus actividades cotidianas.

Entre las señales que mencionó se encuentran:

Alteraciones en el sueño y el apetito: dormir más o menos de lo habitual y presentar cambios en la alimentación

dormir más o menos de lo habitual y presentar cambios en la alimentación Dificultad para concentrarse: experimentar una sensación de confusión mental que dificulta mantener la atención

experimentar una sensación de confusión mental que dificulta mantener la atención Pérdida de interés: dejar de disfrutar actividades que antes resultaban agradables

dejar de disfrutar actividades que antes resultaban agradables Aislamiento social: alejarse de familiares, amistades y otras personas cercanas

alejarse de familiares, amistades y otras personas cercanas Angustia y preocupación constantes: permanecer en un estado de alerta o anticipar escenarios negativos

permanecer en un estado de alerta o anticipar escenarios negativos Aumento en el consumo de alcohol, drogas o pantallas: recurrir con mayor frecuencia a estas formas de desconexión

Abdala hizo especial énfasis en el aislamiento como una señal que merece atención. “El aislamiento es foco rojo”, advirtió, al explicar que mantener vínculos interpersonales permite compartir las preocupaciones, desahogarse y sentirse acompañado.

La especialista también señaló que una persona puede continuar con sus actividades laborales y cotidianas sin que eso signifique necesariamente que se encuentra bien emocionalmente.

¿Cuándo es necesario acudir con un psicólogo?

La duración de los síntomas es otro elemento importante; pues de acuerdo con la Dra. Abdala, una tristeza que se prolonga durante varias semanas, especialmente si aumenta su intensidad o afecta la vida diaria, es motivo para prestar mayor atención y buscar orientación profesional.

Dejar pasar estas señales puede dificultar que una persona encuentre nuevas formas de afrontar lo que está viviendo. Por eso, la psicóloga destacó la importancia de contar con una perspectiva externa que permita identificar lo que ocurre y recibir acompañamiento.

Cuando aparecen pensamientos suicidas, es fundamental buscar ayuda profesional de inmediato. La especialista mencionó que, según las necesidades de cada persona, puede requerirse la atención de un psicoterapeuta y de un psiquiatra.

El bienestar emocional también requiere hábitos cotidianos. Abdala recomendó procurar una alimentación adecuada, dormir lo suficiente, realizar actividad física, reducir el tiempo frente a las pantallas y fortalecer los vínculos con otras personas.

También destacó la importancia de reconocer las propias emociones, escuchar las señales del cuerpo y establecer límites. “Tanto tu salud física es importante, así como también tu salud mental y tu salud emocional”, expresó.

Finalmente, la especialista llamó a dejar de relacionar la salud mental con una supuesta falta de fortaleza y a normalizar la búsqueda de ayuda.

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