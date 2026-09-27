Papa León XIV pide a obispos de Francia prevenir abusos sexuales

Papa León XIV en su visita a Lourdes. Foto: AFP

El Papa León XIV pidió este domingo a los obispos de Francia perseverar en la prevención y reparación de abusos sexuales contra menores dentro de la Iglesia, durante su visita a Lourdes, en el suroeste del país.

El llamado ocurrió horas antes de que el pontífice se reuniera con siete víctimas de agresiones sexuales cometidas en el seno de la Iglesia francesa. El encuentro forma parte de su agenda durante su visita al país europeo.

León XIV aborda los abusos sexuales en la Iglesia

Ante la Conferencia Episcopal Francesa, en una reunión a puerta cerrada, León XIV reconoció el trabajo realizado en los últimos años para enfrentar los abusos contra menores y pidió mantener la vigilancia.

La Iglesia en Francia enfrenta desde hace años denuncias por violencia sexual. Un informe publicado en 2021, elaborado a petición de obispos y congregaciones religiosas, estimó hasta 330 mil víctimas menores desde 1950. Tras ese informe, el entonces Papa Francisco expresó su “inmenso dolor” y pidió a la Iglesia francesa emprender un proceso de reparación.

Papa se reúne con siete víctimas en Lourdes

La reunión de León XIV con las siete víctimas estaba prevista para este domingo. El formato generó críticas de colectivos de afectados, algunos de los cuales señalaron que no fueron incluidos en el encuentro. Además, las personas invitadas también advirtieron que aceptar la reunión no significaba renunciar a sus exigencias de verdad, justicia y reparación.

El arzobispo de París, Laurent Ulrich, defendió el encuentro y señaló que el papa buscaba mostrar consideración hacia las personas afectadas y no solamente abordar el problema de manera general.

Durante su visita a Lourdes, León XIV también hizo referencia a la necesidad de sanar los “dolorosos extravíos” cometidos. De esta forma, el pontífice concluirá su viaje por Francia este lunes en Metz, donde tiene previsto hablar sobre paz y la Unión Europea.

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