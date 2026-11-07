De un intento de beso a una silla de montar: lo que vivió León XIV en Uruguay

Papa Léon XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV comenzó su visita en América Latina este viernes. Durante su primera parada, en Uruguay, el líder de la Iglesia Católica causó furor entre los asistentes, incluidas figuras de la política uruguaya.

Entre los momentos destacados más allá del discurso, el pontífice recibió algunos obsequios y protagonizo un momento incómodo con el expresidente uruguayo, Lacalle Herrera.

Papa quita su mano tras intento de beso por parte del expresidente Lacalle

Durante el recibimiento, el expresidente uruguayo, Lacalle Herrera, intentó besar la mano del Papa León XIV. Sin embargo, el líder de la Iglesia Católica alejó su mano, debido a que el gesto no está permitido.

En cambio, León XIV estrechó la mano de Lacalle Herrera y continuó con su andar durante su llegada,

🇺🇾🇻🇦 El momento que el ex presidente Lacalle Herrera le quiere besar la mano al Papa, algo no permitido. León XIV le quita la mano. https://t.co/QOhVyVYkZk — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) November 6, 2026

Presidente de Uruguay regala silla para montar al Papa

Por otra parte, dentro de la agenda oficial de este viernes, el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, le regaló una silla para montar al Papa León XIV.

Yamandú Orsi, President of Uruguay, gives as a gift to Pope Leo XIV horse ridding saddles for Proton, his purebread Arabian stallion. https://t.co/GPZrIQUmAI — Catholic Sat (@CatholicSat) November 6, 2026

En compañía de fotógrafos y del gabinete presidencial uruguayo, Orsi mostró al pontífice el regalo, quien lo palpó y agradeció el detalle.

León XIV continúa agenda en Uruguay antes de partir a Argentina

Este sábado, León XIV continuará con las actividades en Uruguay, donde se tiene prevista una misa en el Parque París Londres, un encuentro en la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, reunión en la Universidad Católica, así como una vigilia de oración en el Estadio Centenario.

Así, se prevé que el Papa viaje a Argentina el próximo domingo para su segunda parada en América Latina.

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