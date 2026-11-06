Así es la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe que visitará el Papa León XIV en Uruguay

Así es la Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Foto: AFP

A principios de noviembre se generó un revuelo en México tras el anuncio de la visita del Papa León XIV a Nuestra Señora de Guadalupe; sin embargo, después se aclaró que sería en Uruguay, como parte de su gira de 12 días por Sudamérica. Desde entonces quedó la duda sobre el templo ubicado en Montevideo. A continuación, te decimos cómo es la parroquia donde se encuentra y te damos más detalles.

De acuerdo con el itinerario compartido por el Vaticano, el sumo pontífice tiene programada la visita en la parroquia que se encuentra en Casavalle para el 7 de noviembre a las 17:00 horas.

Aunque no se ha confirmado una visita papal a México, la posibilidad permanece luego de que León XIV expresó su interés por conocer la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Cabe destacar que el Gobierno federal ya le extendió una invitación formal.

¿Cómo es la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Uruguay?

La parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe se encuentra en la calle Leandro Gómez del barrio de Borro, Casavalle, al norte de Montevideo. Contrario a lo que muchos puedan pensar, ante una visita de tal relevancia, la zona tiene problemas de inseguridad, bajos recursos y violencia. Pero esto tiene una explicación:

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Uruguay. Foto: AFP

“La visita del Papa León XIV adquiere un significado que va más allá de lo estrictamente eclesial: representa un gesto de cercanía hacia una comunidad que durante años ha cargado con el peso de la exclusión y la indiferencia”, mencionó el Vaticano.

No se trata de un templo religioso grande ni ostentoso; sin embargo, sirve de refugio espiritual para muchos fieles católicos que veneran a la Virgen de Guadalupe.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe en Uruguay. Foto: AFP

El padre Pablo Coimbra, párroco de Nuestra Señora de Guadalupe explicó que “el gesto de León XIV” hará sentir a los habitantes de Casavalle, que históricamente se han sentido excluidos, que también ocupan un lugar dentro de la vida de la Iglesia.

Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, comprometida con la comunidad

La parroquia de de Nuestra Señora de Guadalupe tiene una participación importante en Casavalle, pues impulsa programas de vivienda y educación para apoyar a familias vulnerables. A través de tres iniciativas habitacionales, ha mejorado las condiciones de más de 90 familias, construido 25 casas y prepara la bendición de otras 12 viviendas durante la visita del Papa León XIV. Además, más de 15 organizaciones eclesiales desarrollan proyectos educativos y comunitarios para niños, jóvenes y adultos mayores.

Pese a estos avances, la inseguridad y falta de oportunidades continúan entre los principales problemas de la comunidad.

Ante la próxima visita del pontífice, los habitantes esperan un mensaje de esperanza y protección. Según el párroco Coimbra, muchos vecinos no buscan que el Papa resuelva sus dificultades materiales, sino recibir su bendición.

En el siguiente video de Vatican News puedes ver más aspectos de la parroquia:

Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe

En el Departamento de Canelones se encuentra el Santuario Nacional de Nuestra Señora de Guadalupe, que es el principal templo de Uruguay dedicado a la Virgen de Guadalupe y data del siglo XVIII.

Foto: Google Maps

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