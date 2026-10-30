Papa León XIV votará en las elecciones intermedias de Estados Unidos

Papa León XIV. Foto: AFP

El Papa León XIV votó por correo en las elecciones intermedias de Estados Unidos, decisivas para el resto de la administración de Donald Trump.

Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del condado de Will confirmó al Chicago Sun-Times que el Sumo Pontífice figuraba en la lista, tras presentar su solicitud el 3 de octubre. Su registro electoral corresponde a una dirección de New Lenox.

«Robert Francis Prevost aparece en la lista de personas que solicitaron una boleta para votar por correo en las próximas elecciones», declaró.

El Chicago Sun-Times indicó que la boleta partió a Roma desde la localidad de Joliet, en Illinois. Posteriormente, el Vaticano confirmó este viernes que el Sumo Pontífice ejerció ya su voto por correo, enviando su papeleta a Chicago.

El Papa León XIV ejerció su voto en las elecciones intermedias de Estados Unidos para elegir al senador de Illinois, la gubernatura, las elecciones judiciales y locales del condado de Will.

Oriundo de Chicago, Francis Prevost ha votado constantemente en las elecciones estadounidenses. Según los registros, ejerció su sufragio en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016; en las generales de 2012, 2014, 2018 y 2024, así como en las primarias demócratas de 2008 y 2010.

Las elecciones intermedias se realizarán el próximo 3 de noviembre, en un momento donde Donald Trump enfrenta una baja popularidad por el encarecimiento del nivel de vida y su política migratoria, lo que provocaría que su partido no alcance la mayoría necesaria en el Parlamento para respaldar sus propuestas.

📍Confirmación del #Vaticano respecto al voto del #Papa en las elecciones de #EEUU:

-El #Papa ha votado por correo enviando su papeleta a Chicago.

-Siempre ha ejercido su derecho al voto, incluida su estancia en #Perú.

-Defiende la participación como un derecho y un deber pic.twitter.com/1ewNx5BhqJ — Eva Fernández (@evaenlaradio) October 30, 2026

¿Por qué el Papa León XIV puede votar por correo en las elecciones intermedias de Estados Unidos?

Estados Unidos tiene el llamado “voto de ausencia”, una modalidad electoral que permite a una persona votar sin acudir físicamente a su casilla el día de los comicios.

En varios estados, el interesado debe solicitar el envío de la boleta, misma que devuelve por correo u otro mecanismo autorizado.

Se utiliza cuando un elector:

Vive temporalmente fuera de su lugar de residencia.

Se encuentra en otro país.

Está enfermo o tiene dificultades para acudir a las urnas.

Por alguna otra razón no puede o no desea votar presencialmente.

En Illinois se eliminó el requisito de justificar por qué una persona necesita votar por correo. Por ello, cualquier elector registrado puede solicitar la boleta sin presentar excusa.

La relación con Donald Trump

El Papa León XIV y Donald Trump han tenido desencuentros públicos desde la elección del Pontífice, en mayo del 2025.

El presidente republicano aplaudió en un inicio la elección de un papa estadounidense, pero Francis Prevost dejó en claro desde un inicio que estaba en contra de sus políticas.

Y es que, Sumo Pontífice se opone a las deportaciones masivas y separación de las familias, así como a los conflictos armados.

Donald Trump criticó al líder de la iglesia católica como “terrible en política exterior” en abril. Además, publicó una imagen generada con IA en la que aparece representado como Jesús.

Durante un viaje a Argelia, León XIV respondió que “no tengo miedo de la administración Trump ni de hablar en voz alta sobre el mensaje del Evangelio, que es por lo que trabaja la Iglesia”.

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