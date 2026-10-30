Trabajadores y jubilados del IMSS: las movilizaciones de este 30 de octubre en la CDMX

La Ciudad de México tendrá una jornada de movilizaciones sociales en distintas alcaldías, con marchas, concentraciones y actividades de protesta que podrían generar complicaciones viales, afectaciones al transporte público y retrasos en los principales vialidades de la capital.

En total, están previstas:

2 marchas

7 concentraciones

10 rodadas ciclistas

22 eventos de esparcimiento

De acuerdo con la Agenda de Movilizaciones Sociales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), las actividades comenzarán desde las 09:00 horas y se extenderán hasta la tarde y noche. Entre los eventos que podrían generar mayores afectaciones destacan la marcha de trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Foto: UnoTV.

Marcha de trabajadores del IMSS llegará a la Secretaría de Gobernación

Una de las movilizaciones más importantes está programada para las 15:00 horas, cuando trabajadores activos y jubilados del Instituto Mexicano del Seguro Social realizarán una marcha en la alcaldía Cuauhtémoc.

Punto de partida: Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc número 330, colonia Doctores.

Segundo punto: Oficinas centrales del IMSS, en avenida Paseo de la Reforma número 476, colonia Juárez.

Destino: Secretaría de Gobernación, en Abraham González número 48, colonia Juárez.

Aforo estimado: 3 mil personas.

Los manifestantes exigirán la instalación de una mesa de diálogo con el Gobierno Federal y la dirección del IMSS. También solicitarán la renuncia del secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS).

Entre sus demandas se encuentran el respeto a los derechos laborales, el abastecimiento oportuno de insumos y equipo médico, la revalorización de los contratos colectivos, una jubilación digna y un incremento salarial directo al tabulador.

La movilización podría ocasionar afectaciones en avenida Cuauhtémoc, Paseo de la Reforma y calles de la colonia Juárez. Se prevé además la llegada de autobuses provenientes de diferentes estados de la República.

Concentraciones y manifestaciones desde las primeras horas

Estas son las actividades programadas en las diferentes alcaldías:

Milpa Alta: Mercaditas Autónomas Momoxcas

Hora: 09:00.

Lugar: Plaza de San Martín, avenida Miguel Hidalgo y callejón Tláloc, colonia San Pedro Atocpan.

Aforo estimado: 50 personas.

La colectiva realizará una actividad denominada Mercadita Feminista, cuyo objetivo es visibilizar y combatir las desigualdades que afectan a las mujeres, así como promover su autonomía y empoderamiento económico.

Xochimilco: habitantes de Santa María Tepepan

Hora: 09:00.

Lugar: Pilares 16 de Septiembre, avenida Guadalupe I. Ramírez y Paseo de la Virgen, colonia Santa María Tepepan.

Aforo estimado: 30 personas.

Los vecinos solicitarán la intervención de las autoridades de Xochimilco y de las instancias sanitarias para inspeccionar un establecimiento frigorífico ubicado en avenida 16 de Septiembre.

Denuncian malos olores y posibles riesgos sanitarios que, aseguran, afectan a los habitantes de la zona y a la comunidad estudiantil del Colegio República de Chile.

Álvaro Obregón: protesta por la independencia judicial

Hora: 11:00.

Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, avenida Insurgentes Sur número 2417, colonia San Ángel.

Aforo estimado: 80 personas.

La Alianza por la Independencia Judicial exigirá la restitución de los derechos laborales y la revisión de la suspensión de un exjuez federal.

También demandará transparencia en los procedimientos judiciales, información sobre el estado procesal y la resolución de su expediente, así como garantías para la independencia judicial y la autonomía de las personas juzgadoras.

Cuauhtémoc, Benito Juárez y Gustavo A. Madero: Plataforma 4:20

Hora: 12:00.

Aforo estimado: 45 personas.

Puntos de actividad: Monumento a la Madre, en avenida Insurgentes Sur y calzada Manuel Villalongín, alcaldía Cuauhtémoc. Avenida División del Norte y avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente, alcaldía Benito Juárez. Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre, alcaldía Gustavo A. Madero.



La organización realizará una jornada itinerante de recolección de firmas y difusión de derechos cannábicos, además de talleres de reducción de riesgos y daños y charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Iztapalapa: Colectiva Micelias

Hora: 12:00.

Lugar: Estación Constitución de 1917 de la Línea 8 del Metro, calzada Ermita Iztapalapa, colonia Los Ángeles.

Aforo estimado: 35 personas.

La colectiva realizará una recaudación de víveres para mujeres mazatecas que se encuentran en un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También exigirá la pronta cancelación de órdenes de aprehensión contra sus compañeros mazatecos exiliados, en defensa del río Xangá Ndá Ge.

Iztapalapa: movimiento estudiantil de la UAM

Hora: 14:00.

Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa, avenida San Rafael Atlixco número 186, colonia Leyes de Reforma, primera sección.

Aforo estimado: 60 personas.

El Movimiento Estudiantil de la UAM-I realizará una mesa de trabajo interuniversitaria para coordinar su próxima movilización.

Entre sus exigencias se encuentran mejoras en infraestructura y mantenimiento, funcionamiento de bibliotecas, acceso libre y total a las redes de internet, transparencia presupuestaria y prevención y erradicación de la violencia de género.

Azcapotzalco: trabajadores del Centro Médico Nacional La Raza

Hora: 15:00.

Lugar: Centro Médico Nacional La Raza, calzada Vallejo y Paseo de las Jacarandas, colonia La Raza.

Aforo estimado: 200 personas.

Trabajadores de la salud se concentrarán para respaldar la marcha de empleados activos y jubilados del IMSS, en defensa de sus derechos laborales, salariales y de seguridad social.

También exigirán cambios en la dirigencia sindical y garantías para el futuro de sus condiciones de trabajo y prestaciones.

Cuauhtémoc: sindicatos mexicanos en solidaridad con Palestina

Hora: 15:00.

Lugar: Sede corporativa de Orbia Advance, Torre Reforma, Paseo de la Reforma número 483.

Aforo estimado: 80 personas.

La Coordinación de Sindicatos Mexicanos realizará una protesta para exigir que la empresa Orbia Advance se desvincule de Netafim, compañía israelí de sistemas de riego.

Los inconformes señalan la presunta relación de esta última empresa con la explotación del agua y la tierra en territorio palestino ocupado.

Cuauhtémoc: Llega Escuchando la Calle

Hora: 15:00.

Lugar: Sede de la alcaldía Cuauhtémoc, en Aldama y Mina, colonia Buenavista.

Aforo estimado: 90 personas.

En el marco de las actividades por el Día de Muertos, los participantes colocarán una ofrenda para honrar la memoria de mujeres trans, trabajadoras sexuales y víctimas de transfeminicidio.

También protestarán contra las agresiones, la discriminación y el abandono institucional que, aseguran, enfrentan estos sectores de la población.

Coyoacán: Asamblea Antimundialista

Hora: 17:00.

Lugar: Estadio Banorte, bajo puente, calzada de Tlalpan número 3465, colonia Santa Úrsula Coapa.

Aforo estimado: 50 personas.

Los participantes colocarán una ofrenda y realizarán actividades artísticas y culturales en memoria de activistas que perdieron la vida durante el cumplimiento de su labor en México.

Se contempla la participación de la cooperativa Acción Comunitaria y no se descarta que se sumen otras organizaciones sociales.

Cuauhtémoc: comunidad estudiantil de la Universidad de la Comunicación

Hora: 18:00.

Lugar: Plaza Luis Cabrera, avenida Orizaba y Zacatecas, colonia Roma Norte.

Aforo estimado: 80 personas.

La comunidad estudiantil se manifestará contra la presunta censura ejercida por la Universidad de la Comunicación y la alcaldía Cuauhtémoc hacia estudiantes que buscan abordar temas relacionados con Palestina.

Exigirán respeto a la libertad de expresión y al derecho de manifestación, así como garantías para utilizar espacios públicos donde puedan expresar sus opiniones sobre el conflicto en Gaza.

Cuauhtémoc: activistas en defensa de los derechos de los animales

Hora: 18:00.

Lugar: Plaza de las Tres Culturas, Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco.

Aforo estimado: 50 personas.

Los activistas realizarán una recolección de firmas para exigir la revocación del mandato de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, a raíz de los hechos relacionados con el aseguramiento de más de 900 perros y gatos en el Refugio Franciscano.

Los participantes acusan presuntas irregularidades en el procedimiento y demandan transparencia sobre el destino de los animales.

Cuauhtémoc: actividad por las víctimas de violencia feminicida

Horario: Durante el día.

Lugar: Corredor Ángela Peralta, avenida Juárez, colonia Centro.

Aforo estimado: 35 personas.

El colectivo Violencia Feminicida México colocará una ofrenda en memoria de las víctimas de feminicidio, con el objetivo de exigir justicia y visibilizar la violencia económica que enfrentan las mujeres.

Se prevé la participación de diferentes colectivas y organizaciones feministas.

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