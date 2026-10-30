Detienen a sospechoso de envenenar perros en la Condesa

Detienen a un hombre sospechoso de dejar cebos tóxicos para perros. Foto: SSC CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvo a un hombre señalado como sospechoso de dejar cebos con sustancias tóxicas para perros en inmediaciones de la Condesa y el Parque España, en la alcaldía Cuauhtémoc. La identificación se logró después de que vecinos presentaran denuncias y las autoridades dieran seguimiento a cámaras de vigilancia.

De acuerdo con los primeros reportes, policías capitalinos ubicaron al hombre en las inmediaciones de las calles Atlixco y Juan Escutia, donde le marcaron el alto al reconocer características que coincidían con las de la persona investigada por los hechos.

Durante la intervención, el sujeto presuntamente insultó y agredió a los uniformados cuando le realizaron una revisión preventiva, por lo que fue asegurado y sería trasladado ante el Ministerio Público correspondiente para determinar su situación jurídica.

¿Cómo identificaron al sospechoso de envenenar perros en la Condesa?

Las denuncias de habitantes de la zona y el análisis de imágenes de cámaras de vigilancia fueron clave para identificar a un hombre que presuntamente habría dejado los cebos tóxicos para perros en las inmediaciones de la Condesa y el Parque España.

Tras reunir información sobre el caso, los elementos de la SSC localizaron a una persona cuyas características coincidían con las del sospechoso. La intervención ocurrió en la zona de Atlixco y Juan Escutia, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Según los primeros reportes, el hombre reaccionó de manera agresiva durante la revisión preventiva, por lo que los policías lo aseguraron. La información disponible señala que sería presentado ante el Ministerio Público, instancia que deberá integrar los datos correspondientes y determinar los pasos legales a seguir.

¿Por qué habría dejado los cebos para perros?

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre habría colocado los cebos como respuesta a una presunta agresión que un perro habría cometido contra un familiar suyo días antes.

El caso generó preocupación entre habitantes de la zona después de que se reportaran perros con síntomas de intoxicación en las inmediaciones del Parque España. En una tarjeta informativa del 27 de octubre, la Fiscalía General de Justicia de la capital mexicana (FGJCDMX), la SSC y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) informaron que trabajaban de manera coordinada para investigar los hechos.

En ese momento, las autoridades señalaron que al menos dos perros habían muerto por una posible intoxicación, según los datos recabados inicialmente. También reportaron el hallazgo de un trozo de longaniza con una píldora azul, cuya posible relación con los hechos sería investigada.

Alessandra Rojo de la Vega confirma detención

La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, informó sobre la detención del presunto responsable a través de un mensaje en el que destacó el seguimiento del caso y la colaboración entre las autoridades.

“Me están informando, en este momento, que detuvieron al presunto mata perros de la Condesa. La información que dimos y el trabajo de todas las autoridades fue clave. Esperemos información al respecto”, señaló.

Las autoridades capitalinas continúan con las diligencias para esclarecer los reportes de posible envenenamiento de perros en la zona y determinar las responsabilidades correspondientes.

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