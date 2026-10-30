Papa León XIV pide a Estados prohibir la creación de armas autónomas

Papa León XIV. Foto: AFP.

El Papa León XIV pidió a los Estados que se reunirán en Ginebra que avancen en prohibir el uso de la inteligencia artificial para generar armas autónomas.

En su cuenta de X, el Sumo Pontífice indicó que las decisiones que afectan a la vida humana deben estar “sujetas a un control humano eficaz, informado y responsable.”

Consideró que la inteligencia artificial debe ser “desarmada”, por lo que pidió a los Estados que discutan la prohibición de su uso para armas.

“Pido a los Estados que se reunirán en Ginebra en noviembre que den pasos concretos hacia la prohibición de las armas autónomas letales”, publicó.

La reunión a la que Francis Prevost hizo alusión sería la Séptima Conferencia de Examen de la Convención sobre Ciertas Armas Convencionales, que se celebrará en Ginebra del 16 al 20 de noviembre de 2026. En ella, participarán 128 naciones, entre ellas Estados Unidos y Rusia.

El futuro de la #InteligenciaArtificial no está predeterminado. Al tratarse de una tecnología desarrollada por seres humanos, su futuro depende de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus… — Papa León XIV (@Pontifex_es) October 30, 2026

Pide abrir democratizar el desarrollo de la IA

El Papa León XIV se opuso a otorgar derechos o personalidad jurídica a sistemas de inteligencia artificial.

“Este enfoque corre el riesgo de oscurecer la responsabilidad humana y de dejar que quienes sufren un perjuicio se enfrenten a una entidad sin rostro”.

Resaltó que estas tecnologías inteligentes deben estar orientadas al bien común sin “convertirse en un fin en sí mismas, ni servir únicamente a los intereses de unos pocos privilegiados”.

“Su desarrollo debe promover la solidaridad y la participación en los distintos niveles de la comunidad global, garantizando que los beneficios del progreso se repartan de forma equitativa, especialmente entre quienes más lo necesitan”.

Por ello, se requieren normas compartidas, supervisión independiente y mecanismos de responsabilidad claros que ayuden a examinar y cuestionar el desarrollo y uso de la IA.

Una tecnología en manos humanas

El Papa León XIV resaltó que el futuro de la inteligencia artificial no está predeterminado, por lo que los humanos tienen en sus manos regular su crecimiento.

“Al tratarse de una tecnología desarrollada por seres humanos, su futuro depende de las decisiones que tomemos. Por lo tanto, tenemos la responsabilidad de orientar, modificar y, cuando sea necesario, rechazar sus aplicaciones”.

Aseguró que “un sistema fiable al servicio del ser humano es más valioso que un sistema extraordinariamente potente cuyas consecuencias no puedan preverse ni controlarse adecuadamente.

La postura de Francis Prevost sobre la IA

El Papa León XIV mantiene un fuerte interés en el desarrollo de las tecnologías. En la encíclica Magnífica Humanitas, publicada en mayo, reflexionó sobre los desafíos éticos, sociales y humanos de la IA

Advirtió que esta tecnología puede facilitar y contribuir al desarrollo, aunque también puede debilitar el pensamiento crítico, la creatividad, la libertad y la responsabilidad cuando las personas confían demasiado en ella.

Por ello, defendió que la IA debe estar al servicio de la humanidad sin sustituir la conciencia, el juicio ni las relaciones humanas.

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