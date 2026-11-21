El movimiento también fue percibido en Colombia. Fotos: Getty/AFP

Un sismo de magnitud 6.7 sacudió este viernes varias regiones del centro de Perú, sin que hasta el momento se reporten daños personales ni materiales, de acuerdo con un balance preliminar de las autoridades. El movimiento también fue percibido en Colombia, donde se activaron alarmas en edificios y algunas personas evacuaron inmuebles.

El temblor ocurrió a las 19:09 horas locales y tuvo como epicentro un punto ubicado a 30 kilómetros al noroeste de la región andina de Junín, a unos 300 kilómetros al este de Lima. De acuerdo con el Instituto Geofísico Nacional, tuvo una profundidad de 129 kilómetros.

Videos muestran cómo se sintió el sismo en Perú y Colombia

Videos difundidos en redes sociales muestran el movimiento que provocó el sismo en edificios y viviendas de Perú. En algunas grabaciones se observa cómo los inmuebles se sacuden durante varios segundos, mientras que habitantes registraron el momento en que comenzó el temblor.

En Colombia también circularon videos del movimiento. En distintos sectores de Bogotá se activaron las alarmas de los edificios y algunas personas comenzaron a evacuar, principalmente en zonas del norte de la ciudad.

Las imágenes muestran la reacción de ciudadanos que salieron de los inmuebles ante la percepción del movimiento, aunque el epicentro del sismo se localizó en territorio peruano.

Sismo se sintió en Lima, Huánuco y Callao

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) informó que el movimiento fue percibido entre moderado y fuerte por la población.

“Se continúa el monitoreo en zonas vulnerables”, indicó la institución, mientras las autoridades mantenían la revisión de posibles afectaciones.

Además de Junín, el temblor se sintió en Lima, Huánuco y Callao. Hasta el balance preliminar citado por las autoridades, no se habían reportado daños personales ni materiales.

Perú se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico

Perú, con una población de alrededor de 34 millones de habitantes, se ubica en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que se extiende por las costas occidentales de América y las orientales de Asia, donde se concentra gran parte de la actividad sísmica del planeta.

En el país se registran al menos un centenar de sismos perceptibles para la población cada año. Además, se estima que ocurren alrededor de 400 movimientos telúricos de magnitud superior a 4.0 anualmente.

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