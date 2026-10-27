Trump enfrenta descontento por economía e inmigración antes de las elecciones intermedias

A una semana de las elecciones intermedias de Estados Unidos, el presidente Donald Trump enfrenta cuestionamientos por el costo de vida y sus políticas migratorias.

En su reporte desde Tampa, Florida, el corresponsal Francisco Villalobos señaló que el descontento también alcanza a sectores como los jubilados, afectados por el encarecimiento de bienes y servicios y por las preocupaciones relacionadas con los gastos médicos.

Florida, tradicionalmente un estado competitivo, se ha consolidado en años recientes como un bastión republicano. Sin embargo, los votantes sin afiliación partidista podrían tener un papel relevante en la contienda.

Al 30 de septiembre, el estado registraba alrededor de 5.68 millones de electores republicanos, 4.13 millones de demócratas y 3.35 millones sin afiliación partidista, de acuerdo con cifras oficiales.

Política contra la migración

El corresponsal también abordó el posible impacto de las políticas migratorias entre comunidades latinas, en particular entre venezolanos y cubanos que anteriormente respaldaron a Donald Trump. Según su análisis, las deportaciones y el temor a las detenciones han generado inconformidad entre familias y comunidades inmigrantes, incluso entre personas que apoyaron al presidente durante la campaña electoral.

La aprobación nacional de Donald Trump se encuentra bajo presión a pocos días de las elecciones intermedias de Estados Unidos.

Una encuesta de Reuters/Ipsos, concluida el 26 de octubre, situó su aprobación en 32%, mientras que el promedio de RealClearPolitics registró 38.3% de aprobación y 60.3% de desaprobación en encuestas levantadas entre el 9 y el 25 de octubre.

Estas cifras corresponden a mediciones distintas, pero ambas reflejan un nivel importante de rechazo al mandatario antes de los comicios.

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